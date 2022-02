El descansado Granada CF busca en el Santiago Bernabéu sorprender el Real Madrid

Dos semanas después de la disputa de su último encuentro, el Granada CF vuelve a la competición. Y lo hace nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Los rojiblancos suman cuatro encuentros sin ganar y acuden al coliseo blanco con la motivación del que quiere dar la sorpresa ante el líder de LaLiga Santander. Los de Robert Moreno quieren aprovechar el, en teoría, mal momento de su rival, que suma cuatro de los nueve últimos puntos en liza y viene de ser eliminado de la Copa del Rey ante el Athletic Club.

Además acude a la cita sin sus dos referentes goleadores, Karim Benzema y Vinícius Junior. El galo se encuentra lesionado y el brasileño sancionado, por lo que no forman parte de la convocatoria. Así visto, eso aumentaría las posibilidades de puntuar. Pero eso sólo es la teoría. Porque si se analiza la plantilla con la que cuenta Ancelotti, sus posibles sustitutos no son precisamente jugadores sin experiencia.

Bajas rivales

Con esas dos ausencias, el Real Madrid pierde más de la mitad de los tantos anotados hasta el momento. Pero supondrá una oportunidad para demostrar los menos habituales que pueden rendir al mismo nivel o similar. Ancelotti, poco amante de las rotaciones, se verá obligado a hacer cambios ante un rival que tampoco llega en su mejor momento tras acumular dos derrotas de manera consecutiva.

Eso sí, más frescos que los madridistas llegan. Aunque no se sabe si eso es una ventaja o un inconveniente. Porque no es la primera vez que tras un parón, y ya son muchos, los rojiblancos no responden como se esperaba de ellos. Además, cuentan con el aliciente de las cinco nuevas incorporaciones aunque no todos jugarán e, incluso, es probable que no lo haga nadie salvo Álex Collado, que ya ha debutado, y quizá Raba por estar más rodado y tener más experiencia.

Los equipos de un perfil similar al Granada CF son los que han sumado en el Bernabéu esta temporada. En cuanto el Real Madrid rebajó su intensidad se topó con dificultades. Viene de ceder puntos en dos de sus tres últimos choques ligueros de local, cediendo empates a Cádiz y Elche. Antes Osasuna ya consiguió sacar un punto. A eso se quieren agarrar los de Moreno.

Dudas rojiblancas

El técnico catalán, que también podrá contar tras tres meses de baja por lesión con Rubén Rochina, tiene varias dudas a la hora de componer su once. Una de ellas es si alinea al delantero colombiano Luis Suárez tras regresar a los entrenamientos el viernes después de estar con su selección. Con la única baja por lesión del lateral colombiano Santiago Arias, tendrá que elegir entre Germán Sánchez y el luso Domingos Duarte para formar el eje de la zaga junto al joven Raúl Torrente. En la media, el francés Maxime Gonalons y Ángel Montoro optan a acompañar a Luis Milla, aunque también podrían actuar los tres de inicio; y arriba sólo tiene su puesto asegurado el veterano Jorge Molina.

Robert Moreno podría introducir novedades tanto en el once como en el sistema de juego

Eso supondría cambiar el dibujo y en vez de jugar con dos referencias arriba, tirar a Suárez a un costado, con tendencia a asociarse con el de Alcoy y dejar el carril zurdo a Carlos Neva, que dependiendo de quien juegue por su banda podrá subir, o no, al ataque. Eso haría que se jugará con tres en el centro del campo. Pero acertar un once de Robert Moreno no es nada fácil. Ya lo ha demostrado a lo largo de la campaña y no sería de extrañar que vuelva a hacerlo.

Misma distancia

Los resultados de los tres rivales que ocupan el descenso han favorecido al Granada CF, que aún perdiendo, mantendrá la ventaja que tenía al inicio de la jornada. Perdió el Levante el viernes, y ayer el Alavés vio cómo el Elche le remontaba un 0-1 y el Cádiz también cayó en Mallorca. Por eso, todo lo que sea sumar se dará por bienvenido. Y más teniendo en cuenta que no se gana desde 1948. Repetir la hazaña no estaría nada mal.