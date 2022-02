Robert Moreno: "Con esta actitud conseguiremos el objetivo"

Robert Moreno, entrenador del Granada CF, se mostró confiado de que su equipo va a “conseguir el objetivo” de la salvación por el “equipo y la actitud” que mostraron los futbolistas frente a un Real Madrid contra el que perdieron 1-0 en el Santiago Bernabéu. “Con este equipo y esta actitud que tenemos vamos a conseguir el objetivo, esperemos que pronto para no sufrir mucho. Estamos convencido del trabajo que estamos haciendo”, dijo en rueda de prensa.Una comparecencia que quiso empezar mandando un “abrazo fuerte” a la familia de Pepe, canterano del Granada que conoció este domingo el fallecimiento de su abuela pero que, aún así, estuvo en el banquillo en el Santiago Bernabéu.

Cansados de defender

Un Robert Moreno quiso ensalzar la actitud de su equipo: “La sensación del equipo es la que conocíamos todos y no la que hemos visto los dos últimos partidos, pero enlazamos tres derrotas consecutivas que intentaremos revertir en otra salida difícil a San Sebastián”, comentó. “Defender al nivel que hemos hecho en el Bernabéu no era fácil. Quizá no hemos llegado a hacer aproximaciones muy claras, sin tener fluidez en los últimos metros; pero es normal porque los jugadores estaban algo cansados de defender”, añadió.Por último, el entrenador del Granada CF analizó dónde residió la clave de la victoria del Real Madrid con “la entrada de Asensio en el equipo titular fue clave. Pero sí que Valverde ha modificado un poco toda la presión y las entradas de segunda línea. Kroos en la base de la jugada les ha dado algo más de criterio. Perder 1-0 en el Bernabéu es hasta para estar orgullosos”, concluyó.