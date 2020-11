Un duelo ante el líder que está en el aire

El Granada CF, en principio, y salvo que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le conceda la suspensión del choque, que sería lo más lógico, acudirá este domingo obligado a jugar ante la Real Sociedad en un duelo que, en teoría, debe dar comienzo a las 16:15 horas.

El coronavirus está siendo el protagonista en las últimas fechas en el cuadro nazarí y este sábado fue el más claro ejemplo. Durante toda la tarde, fueron muchas las gestiones que realizó el club para tratar de, o bien no jugar o hacerlo pero con jugadores de su primera plantilla. Y es que la Liga de Fútbol Profesional, que le denegó el aplazamiento, comunicó al Granada CF que sólo permitía desplazarse a San Sebastián a aquellos jugadores que tengan el índice IGG positivo o presenten un PCR negativo y no hubieran viajado a Chipre, donde estuvieron en contacto con Antonio Puertas.

Pruebas PCR

El almeriense dio positivo, confirmado por fin oficialmente por el club, y viajó un día después de que lo hiciera el resto de la expedición junto a Manolo Lucena, el delegado. Debido a ello, la plantilla rojiblanca se sometió a nuevas pruebas PCR para descartar que en la plantilla hubiera algún positivo más aunque la entidad no confirmó si algún miembro está en la misma situación.

El duelo debería disputarse en el Reale Arena desde las 16:15 horas

El estamento dirigido por Javier Tebas es partidario de que el duelo se dispute únicamente con los futbolistas del primer equipo que no viajaron a Chipre, pero es que los que se quedaron en Granada fueron los lesionados o los que están en cuarentena por coronavirus. La normativa federativa, modificada por el Covid-19 de común acuerdo entre la LFP y la Federación, tampoco favorece el espíritu competitivo pues permite jugar en un caso como este (jugar únicamente con los jugadores con anticuerpos) con un mínimo de cinco jugadores de la primera plantilla que deberían estar en el campo al mismo tiempo, requisito que no cumple el Granada CF pues los ‘sanos’ estaban en la localidad chipriota. El plan de viaje era desplazarse a San Sebastián directamente el viernes aunque el caso Puertas varió los planes de ahí que en la convocatoria acudieran jugadores como Foulquier, que se sabía que no iba a jugar ante el Omonia, o cuatro porteros por lo que pudiera pasar.

Con anticuerpos

Con un índice IGG positivo, esto es, los que ya tienen anticuerpos del Covid-19 y ya han pasado la enfermedad se encuentra sólo seis jugadores: Yangel Herrera, Maxime Gonalons, Darwin Machís, Yan Eteki, Jorge Molina y Luis Suárez. Pero todos ellos estuvieron en Chipre, por lo que no cumplían con el requisito de LaLiga. Además, Gonalons fue expulsado ante el Levante, por tanto se encuentra sancionado y ya de por sí no podía jugar.

Existe un séptimo elemento, Roberto Soldado, que nadie ha confirmado que haya dado negativo aunque según ha podido confirmar este periódico sí podría estar disponible. El resto de jugadores que en teoría podrían viajar eran futbolistas del Recreativo Granada, que hoy deberá debutar en Segunda División B tras aplazar sus tres primeros encuentros de competición debido a los positivos que sufrieron varios miembros de la plantilla, tampoco desvelados por el club.

Al Comité

El Granada CF defendía que fueran los jugadores profesionales que dieron negativo en las pruebas de PCR a las que fueron sometidos el pasado viernes los que pudieran jugar. En ese caso, sí saldría un equipo más competitivo. Tras la negativa de la LFP a que este grupo de jugadores pudieran desplazarse a tierras vascas al exigir que no debían haber viajado a Nicosia, la decisión que tomó el grupo de trabajo dirigido por Antonio Fernández Monterrubio fue la de acudir al Comité de Competición de la RFEF, que será la que decida, presumiblemente este domingo, si se juega o no el duelo.

La entidad defendió sus intereses aunque eso suponga enfrentarse a la patronal de los clubes

La solución de LaLiga de que se juegue sí o sí supondría desvirtuar la competición y, al considerar el caso como brote, obligaría a pasar cuarentena a toda la expedición que acudió a Chipre, como mínimo, si no a casi todo el club pues son muchas las personas que suelen estar en contacto con los jugadores en sus tareas diarias.

La entidad nazarí, como no podía ser menos, defendió sus intereses aunque ello suponga, en cierta forma, enfrentarse a la patronal, de la que dependen los presupuestos de los clubes por los derechos televisivos. Y más con los conflictos que mantienen ambos estamentos constantemente. Pero no quedaba otra solución.

Sin entrenar

En esa tesitura y sin entrenar desde que jugaron ante el Omonia Nicosia, el cuadro rojiblanco tampoco tendría disponible al cuerpo técnico pues el entrenador Diego Martínez, su segundo Raúl Espínola, el preparador de porteros Juan Carlos Fernández y José Antonio Morcillo están en cuarentena. Ahí es nada. Y encima, habría que visitar al líder si no hay orden en contra, viajando en el mismo día y con escaso margen de descanso. No será, sin duda en caso de disputarse el choque, el mejor escenario para competir. Pero si te obligan…

De jugarse el encuentro, espera en el Reale Arena la Real Sociedad, probablemente el conjunto que mejor fútbol hace de Primera División que acude a la cita con el objetivo de mantener su merecida primera plaza. Y es que enfrente, el Granada CF tendrá a un rival con jugadores de mucha calidad, algunos que son un fijo para Luis Enrique en la selección española como Mikel Merino u Oyarzabal y otros en un gran momento como Portu, aunque la guinda la ha puesto esta temporada David Silva. El de Arguineguín eligió la Real Sociedad sabedor que su estilo de juego se adapta a la perfección a su enorme calidad y forma de jugar. Hasta el momento está demostrando que su fichaje es un gran acierto.

Inercia positiva

Imanol, cuyo equipo tiene una inercia positiva tras acumular cuatro goleadas consecutivas en las últimas jornadas, no podrá contar con Ander Gorosabel y Modibo Sagnan en defensa. Se trata del equipo más realizador de la competición, que llega a este encuentro con la confianza muy alta tras derrotar en Europa League al líder de grupo AZ (1-0).

Todo ello, si finalmente se juega que está por ver. Depende de la Federación que no era el escenario que quería el Granada CF pero no le quedó más remedio.