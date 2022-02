El Granada CF tan sólo ha ganado tres de quince últimos partidos ante la Real Sociedad

El Granada CF sólo ha ganado tres de los quince últimos partidos oficiales disputados ante la Real Sociedad, conjunto al que visita este domingo inmerso en una espiral de malos resultados al acumular tres derrotas consecutivas.

El cuadro donostiarra es uno de los equipos que peor se le ha dado en la última década al cuadro rojiblanco, ya que desde diciembre de 2012 ambas escuadras se han medido en quince ocasiones en partido oficial con un balance de cuatro empates, tres triunfos rojiblancos y ocho victorias realistas.

Derrota en la ida

El Granada CF, que en la primera vuelta cayó por 2-3 en el Nuevo Los Cármenes ante los de Imanol Alguacil, sí que obtuvo dos victorias sonadas y trascendentales en algunas de sus últimas visitas al campo de la Real.

En la campaña 2014-2015 se impuso por 0-3 en un triunfo que fue clave para que esa temporada se mantuviera en Primera División, mientras que hace dos temporadas ganó por 2-3 en una victoria vital para que ese curso acabara en puestos europeos por primera vez en su historia.

Todo lo contrario ocurrió en el pasado ejercicio, cuando la Real Sociedad ganó por 2-0 un choque que el Granada afrontó muy mermado de efectivos por un brote de coronavirus después de que los organismos pertinentes no aceptaran la petición de aplazamiento de los entonces entrenados por Diego Martínez. Con varios efectivos del primer equipo no aptos para jugar y con un plantel plagado de jugadores del filial, la Real Sociedad alcanzó un triunfo que no pudo repetir en la segunda vuelta de esa campaña, ya que en el Nuevo Los Cármenes ganó el Granada CF por 1-0.

Mal momento

El equipo dirigido por Robert Moreno llegará el domingo a San Sebastián en su peor momento de la temporada, ya que acumula cinco jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas, una mala racha que tratará de cortar en el Reale Arena para no acercarse aún más a los puestos de descenso.