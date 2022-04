El Recreativo busca dilatar su buen momento

Los comienzos siempre son complicados. Llegar a un sitio ‘nuevo’ y tratar de imponer tu ley desde el primer día no es tarea fácil. Todo proceso lleva un tiempo de adaptación y en el fútbol, salvo excepciones, no sucede lo contrario. El Recreativo Granada no ha hecho más que sufrir constantes cambios en los últimos tiempos –ha tenido tres entrenadores en las últimas seis jornadas– y ahora, con Juan Antonio Milla al mando del equipo, parece haber hallado algo de estabilidad. El entrenador alboloteño no comenzó con buen pie (perdió en casa ante el Mar Menor) y desde entonces sólo ha seguido una línea ascendente.

Ahora, en un gran momento anímico y deportivo, el filial nazarí quiere repetir el resultado del pasado fin de semana y alejarse aún más de la zona de peligro, que ahora mismo se encuentra a tres escasos puntos. La cita más próxima tendrá lugar en el Estadio San Miguel, donde espera el Atlético Pulpileño (18:00 horas). El conjunto de Almería está en descenso al ocupar la decimoquinta plaza y viene de poner fin a una racha de tres empates consecutivos con una derrota.

Cambio

La compleja situación en la tabla de clasificación de los pulpileños ha llevado a la directiva a poner fin al periodo de Sebas López en el club. El ya ex entrenador de los rojinegros ha sido destituido tras cinco temporadas, tres play offs de ascenso y la llegada a la Segunda RFEF. En su lugar José Luis Rodríguez Loreto será el nuevo técnico. El sevillano cuenta con experiencia en clubes como el Ebro, el Real Zaragoza (como segundo de Víctor Fernández) o el Real Murcia.

Rachas

Las esperanzas de los almerienses están por todo lo alto, pues sólo están a un partido de distancia de la permanencia a pesar de no haber sido capaz de vencer en las últimas cuatro jornadas de liga. Sumaron de uno en uno frente al Águilas (2-2), Atlético Mancha Real (1-1) y Toledo (0-0), todos rivales directos, y cayó por la mínima contra el renacido Marchamalo (1-0).

Los rojiblancos liquidaron su mala dinámica de derrotas con el empate a domicilio en casa del Alzira (2-2) e hicieron bueno este marcador superando con claridad en casa a un Socuéllamos (2-0) que llegaba lanzado a la Ciudad Deportiva. En este último duelo, donde ya se pudieron empezar a vislumbrar las variaciones tácticas de Milla, despuntó sobre el resto de sus compañeros Bryan Zaragoza. El extremo consiguió por fin algo que se le resistía: finalizar con acierto sus acciones individuales con goles, logrando así un doblete.

Onces

El entrenador del Recreativo Granada podrá contar con todos sus futbolistas disponibles para hacer frente a un partido vital en la carrera por la permanencia, por lo que podría disponer con un once parecido al que funcionó a la perfección en la vigésimo novena jornada. Sarr repetirá en portería ante la baja de Ángel y la línea de cinco la podrían conformar Raúl Castro, Virgil, Sergio Barcia, Brau y Echu. En la medular, Youness, Martín Solar y Mario da Costa podrían volver a ser titulares mientras que arriba Echu y Gutiérrez pelearán por un puesto junto a Bryan Zaragoza.

La alineación del Atlético Pulpileño está llena de incógnitas tras la llegada al banquillo de José Luis Loreto, que aseguró en la previa que espera que su equipo “juegue bien y desde atrás” aunque no cree conveniente “un cambio brutal en cinco partidos”.