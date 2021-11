Otra ocasión de oro para brillar en casa

Después de una racha triunfal que se prolongó a lo largo de varias jornadas, el Recreativo Granada suma ahora dos partidos consecutivos sin ganar, algo que entra dentro de lo normal pero que los de Rubén Torrecilla han hecho inusual. El filial rojiblanco tratará de poner fin a esta dinámica con un marcador positivo en la aojada Ciudad Deportiva (15:30 horas), donde sólo ha logrado un triunfo en lo que va de temporada.

Enfrente de los recreativistas estará el Atlético Pulpileño, que no pierde desde la pasada octava jornada (no conoce la derrota en noviembre) y se halla en una irrefrenable escalada de puestos en la tabla de clasificación que lo ha llevado a ser octavo y tener el play off de ascenso a únicamente un punto de distancia.

Jugar en casa

Para lograr sumar los tres puntos, la escuadra dirigida por Rubén Torrecilla tendrá que hacer frente a uno de los factores que está impidiendo que lidere el Grupo 5 de Segunda RFEF: el psicológico. Los nazaríes se encuentran mucho más cómodos y liberados cuando juegan a domicilio tras haber perdido la confianza en casa a base de malos resultados, siendo actualmente el cuarto peor anfitrión de la categoría y sólo superado por tres de los cinco equipos en puestos de descenso a Tercera RFEF.

En el último duelo en suelo granadino, el Recreativo cayó por la mínima contra un rival directo como es el caso del Alzira y no gana desde principios de octubre, cuando cosechó la única victoria. En el pasado fin de semana, los rojiblancos sumaron un punto como visitantes contra un equipo al alza y férreo como local, el Socuéllamos (1-1).

Buenas sensaciones

Todo es de color de rosa, por otra parte, en las filas del conjunto de Pulpí. Los pupilos de Sebas López recuperan a Juanra, Peli y Nacho –tres indiscutibles–, son uno de los mejores equipos cuando actúan lejos del Estadio San Miguel y suman dos triunfos y dos empates en los últimos cuatro partidos que ha disputado.

El pasado domingo, sin embargo, ‘pinchó’ contra el Marchamalo, colista, gracias al postrero gol de Cristo García en el minuto 82 (1-1). El delantero toledano será la principal amenaza ofensiva para el filial nazarí al ser el máximo goleador del grupo, con siete tantos en doce partidos disputados.

Dudas

Todo lo contrario ocurre con la posible convocatoria –no la proporcionará hasta minutos antes del choque– de Rubén Torrecilla. El preparador extremeño no sabrá hasta última hora si podrá contar con los futbolistas que viajaron a Bilbao con el primer equipo y deberá decidir si incluye en el once a Adrián Butzke, Sarr, Raúl Torrente o Pepe. Así pues, la alineación podría estar formada por Ángel; Raúl Castro, Pepe o Virgil, Sergio Barcia, Leo Sepúlveda, Eu; Martín Solar, Youness, Echu; Bryan Zaragoza y Gutiérrez.

El preparador del Atlético Pulpileño comentó en la previa que el duelo será “crucial” y que deberán mostrar “una versión altísima” para poder puntuar frente a un rival “muy dinámico” y “compuesto por jugadores con mucha proyección y calidad” tanto “por dentro como por fuera”. “Nuestro rival tiene unos números en su campo un poco extraños, pero lo cierto es que van en consonancia con lo que está siendo este grupo”, añadió.

Los almerienses saldrán con el clásico 1-4-4-2 con Héctor Pizana; Emilio, Primo, Fran, Nacho Ruiz; Areso, Peli, Matías, Cristo Martín; Garrido y Cristo García.