Victoria del Recreativo Granada ante un equipo que se jugaba el ascenso directo

Certificar la permanencia en la categoría no ha frenado el buen hacer del Recreativo Granada de Juan Antonio Milla. El filial sumó otra victoria en casa tras ganar por la mínima a uno de los mejores equipos de la categoría y un fuerte contendiente al ascenso directo, el CF La Nucía (1-0). Una diana de Camarda nada más ingresar al partido tumbó a los alicantinos y para dejar los tres puntos en la Ciudad Deportiva.

Inicio tenue

La primera parte no pasará a la historia por su vistosidad. El arranque, tibio por parte de ambos conjuntos, expuso una falta de mordiente entendible en el cuadro local y estratégica en el visitante, que quiso adormilar el juego para activarse por momentos e intentar hacer daño al área defendida por Sarr. El Recreativo Granada, no obstante, se encontraba más que cómodo con el plan rival de no arriesgar hasta encontrarse en zona de ‘tres cuartos’ de campo.

De hecho, la aproximación más clara de los primeros cuarenta y cinco minutos fue para el equipo que no se jugaba nada, pues los nazaríes vieron cómo el colegiado anulaba un tanto anotado por Souleymane después de una falta previa en las inmediaciones de Valens.

Del posible 1-0 para los pupilos de Juan Antonio Milla se pasó a un potencial gol en contra. Un centro lateral desde el costado derecho del ataque alicantino hizo que Pepe agarrase al ariete rival provocando una pena máxima que el árbitro no dudó en señalar. Cabezas acudió raudo a recoger la pelota para lanzar el penalti él mismo y Sarr, ágil debajo de los palos, acertó la dirección del disparo para mantener a los suyos con vida en el partido y detener el lanzamiento.

Gol

No acusó en exceso el CF La Nucía el grave error de su dorsal número 20 ya que pocos minutos después tuvo otra de las ocasiones más claras del encuentro: Miñano recibió fuera de marca en el carril central del área, con tiempo para incluso controlar el esférico, y conectó un buen disparo con la pierna derecha que se marchó alto por poco.

El ritmo del conjunto rojiblanco subió un par de marchas tras el paso por los vestuarios. La charla de Milla espoleó a su equipo y logró que se dieran hasta tres ocasiones claras al inicio del segundo tiempo. Mario da Costa acarició el palo con un disparo lejano que pasó muy cerca y Valens impidió el gol de Eu con un paradón de puros reflejos. A la tercera llegó la vencida para el Recreativo Granada, que consiguió batir al meta alicantino tras un fallo en salida de balón que aprovechó Camarda, recién ingresado al terreno, para robar y anotar el 1-0.

El choque se pondría aún más de cara para los granadinos pasada la hora de juego, pues Mariano vio la cartulina roja al propinar un codazo a Pepe en campo nazarí. La superioridad numérica aportó tranquilidad a los locales y nerviosismo en el cuadro alicantino, que luchaba por el ascenso y contra el cronómetro.

La necesidad apremiaba a los alicantinos –a la caza del Intercity– lo que provocó que adelantasen sus líneas aun teniendo en cuenta que se encontraban con uno menos sobre el terreno. El arreón de La Nucía tuvo como protagonistas a Fofo Enríquez y Adri León. El primero golpeó el palo mediante un disparo a bote pronto y el segundo casi empata con un cabezazo desde dentro del área.

Recta final

El electrónico, no obstante, estaba visto para sentencia. El triunfo se quedó en Granada y la liga regular llegará a su fin el próximo domingo con el partido en casa del Eldense en horario unificado a partir de las 12:00 horas.