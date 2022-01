El Recreativo Granada vuelve como se marchó

Año nuevo, vida nueva y viejas costumbres. El Recreativo Granada volvió a marcharse de la Ciudad Deportiva sin poder sumar los tres puntos y tuvo que conformarse con el empate (1-1) frente a un rival de categoría como es el caso del Eldense de José Juan Romero. El cuadro alicantino se adelantó en el marcador en la segunda parte y Bryan Zaragoza fue protagonista al anotar el gol en el tramo final. El punto sirve al filial para mantenerse en la zona media de la tabla de clasificación.

Cuando un entrenador confía en sus futbolistas lo hace palpable siempre: en las buenas y en las malas. Rubén Torrecilla es fiel a sus ideas, a sus jugadores, aunque la dinámica negativa de resultados haya llevó al equipo a acumular seis encuentros sin ganar en la previa de este. El técnico extremeño decidió hacer sólo un cambio respecto al once inicial que dio por finiquitado el 2021 empatando en el feudo del líder, el CF La Nucía. La única novedad fue Adrián Butzke, que ocupó el sitio de un relegado al banquillo Bryan.

El regreso

Con el pitido del árbitro que dio comienzo al choque se pudo vislumbrar la vuelta a la habitual defensa de cinco de Torrecilla aunque esta vez tuvo varios matices. El principal, la posición sobre el terreno del carrilero Brau, que se situó por delante de Leo Sepúlveda en posesiones ofensivas y acompañó al estadounidense cuando tocaba hacerse fuerte atrás.

El arranque del duelo trajo consigo buenos minutos del CD Eldense. Los alicantinos salieron con la quinta marcha puesta y acariciaron el primer tanto con una llegada de Luque que terminó con un disparo de zurda que atrapó, en dos tiempos, Sarr. A pesar del dominio de los azulgranas, la respuesta de los locales no tardó en llegar. Echu recibió un pase en profundidad en el flanco izquierdo y cruzó demasiado fuerte un disparo que se fue por banda tras tocarlo Guille Vallejo.

Idas y venidas

Regresó el mandato de la escuadra de Elda tras la acción del mediapunta nazarí con una trenzada jugada por banda derecha comandada por el extremo Pablo y finalizada, sin acierto y de tacón, por el capitán, Ortuño.

Tras esta oportunidad, el encuentro se tornó en un ida y vuelta constante en el que abundaron las aproximaciones a las dos áreas. Después de una ocasión de una oportunidad que los visitantes no llegaron a finalizar, el Recreativo Granada contó con una de las más claras de la primera parte. Un contragolpe comandado por Adri Butzke casi concluye en gol de Echu, mas la asistencia de Mario da Costa nunca llegó a buen puerto gracias al buen hacer de la zaga alicantina.

Ritmo

Volvió a contar con una acción ofensiva dentro del área el delantero del Eldense, Luque. Condujo con calidad un pase que le llegó entre líneas y cruzó, fuerte y tenso, un disparo que repelió Sarr en dos veces, pues también estuvo lo suficientemente hábil como para atrapar el remate dentro del área que llegó tras el rechace inicial.

Entraba dentro de las quinielas un bajón de ritmo en el último tramo de la primera mitad y así ocurrió. Ambos equipos acusaron la intensidad del comienzo del choque y ‘pidieron la hora’ para llegar al descanso con el 0-0 en el marcador de la Ciudad Deportiva.

La salida de vestuarios trajo una alegría agridulce para los rojiblancos. No habían pasado ni cinco minutos desde la reanudación cuando los recreativistas aprovecharon el único hueco que los alicantinos dejaron en el partido: Echu detectó un espacio a la espalda del lateral zurdo y cedió a Raúl, que al primer toque batió con calidad a Vallejo. El tanto, no obstante, no pudo subir al casillero debido a que el linier levantó el banderín señalando fuera de juego.

Oportunidades

Se repitió la tónica de los anteriores cuarenta y cinco minutos en cuanto a la alternancia de llegadas para los dos conjuntos. Luque fue de nuevo protagonista de un fallido intento visitante por batir al cancerbero nazarí y Adri Butzke, con una volea genial que se marchó por poco, hizo lo propio en el bando local. El delantero granadino remató gracias a un pase en profundidad elevado de Echu.

Repitió poco más tarde como protagonista el extremo Luque, que primero erró desde dentro del área un estético disparo y luego anotó el gol que significó el 0-1. El vertiginoso futbolista del Eldense superó en velocidad a sus marcadores y, tras driblar a un precipitado Sarr fuera del área, batió a placer la portería del Recreativo Granada para poner por delante a los suyos.

La diana sentó de maravilla a los pupilos de José Juan Romero, que intentaron transformar el descontrol en un dominio de pelota que les asegurase el triunfo. Y lo consiguieron. Al menos, durante algo más de diez minutos, el tiempo que tardó el Recreativo Granada en contar con una nueva acometida. Esta vez vino gracias a una correcta y célere basculación donde Raúl acabó como finalizador con un lanzamiento desde fuera del área que cogió puerta pero no fue suficiente para doblegar a Vallejo.

Arreón final

Los instantes finales tuvieron a los de Rubén Torrecilla al timón. La necesidad por puntuar y el empujón anímico que te otorga jugar en casa hicieron que los rojiblancos contasen con un ‘plus’ enérgico muy necesario en los últimos minutos. Gracias a esto, y a la entrada al terreno de juego de Bryan, el filial nazarí logró igualar el duelo. El vertiginoso extremo cogió el balón cerca de la divisoria y tras recorrer varios metros convirtió el 1-1.

Su ingreso al verde dio esperanzas a los granadinos, que finalmente tuvieron que conformarse con sumar un punto contra un rival directo. El próximo encuentro del filial será de nuevo en la Ciudad Deportiva, dentro de dos semanas, ante el histórico Hércules.