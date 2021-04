El 'Recre' no se puede permitir más pinchazos

Los últimos meses de la liga regular de Segunda División B, en los que el Recreativo Granada consiguió hasta tres triunfos de manera consecutiva, permitieron al conjunto de Rubén Torrecilla llegar a la segunda fase del campeonato con cinco puntos de ventaja respecto a su inmediato perseguidor, el Marbella FC. La injusta derrota frente a los malagueños en la última jornada de la Fase de Descenso (0-1) dejó a los rojiblancos sin el pequeño colchón de ventaja que les permitía perder un choque y seguir a la cabeza.

El conjunto nazarí, que aún así se mantiene a cuatro puntos del descenso a Tercera División de la RFEF, se metería en un lío de volver a tropezar. Intentará mantener el liderato en su partido en el Nuevo Colombino ante el decano del fútbol nacional, el Recreativo de Huelva. El encuentro se disputará a las 18:00 horas, justo antes del Marbella-Lorca (20:00 h.) que cierra la tercera fecha del campeonato. Las Palmas Atlético, el otro perseguidor de los recreativistas, cayó en la mañana de ayer, en casa, ante CD El Ejido 2012 por 0-1.

Rachas

Los de Torrecilla llegan tocados moralmente después de caer en la Ciudad Deportiva frente a un rival directo como el Marbella. El choque, cargado de polémica, estuvo marcado por la tempranera expulsión de Caio Emerson y un vistoso penalti cometido sobre Montoro que no señaló el colegiado.

La situación no es mejor para el Recreativo de Huelva. La escuadra blanquiazul suma sus partidos por derrotas (dos de dos) y se encuentra sumida en una profunda crisis deportiva e institucional que incluso aireó Carlos Pouso, técnico de los onubenses, tras la derrota contra El Ejido (2-0). El preparador vasco llegó a afirmar que su equipo se encuentra en “una situación dramática” y criticó a varios de sus propios futbolistas diciendo que “hay gente que está muy protegida” y debe “dar la cara”. Sin ir más lejos, Manuel Zambrano, hasta hace poco presidente del club, presentó su dimisión el pasado lunes.

Precedentes

Ambos equipos se han visto la cara con anterioridad en múltiples ocasiones. La última, en noviembre de 2019 y también en suelo onubense, se saldó con victoria para los granadinistas (1-2). Mario anotó un doblete en un plantel del que sólo se mantienen Aranda, López, Arnau, Montoro e Isma. En el cómputo global, el Recreativo de Huelva sale claro ganador: nueve victorias frente a siete empates y tres derrotas.

Alineaciones

Habrá que ver si la formación inicial de Torrecilla sigue la tónica habitual del 1-5-3-2, pues una de sus piezas claves en este sistema, Caio Emerson, no podrá estar disponible por sanción. Joao Costa será el portero casi con total seguridad, mientras que la defensa podría estar formada por Sergio Barcia, Montoro y Torrente como centrales y Fobi y Alberto López carrileros. Aranda es uno de los candidatos para volver a ser titular y estará acompañado por Isma Ruiz y Álvaro Bravo. Finalmente, en la delantera, Nuha Marong es un fijo y el sustituto natural de Caio Emerson es Dani Plomer, aunque el técnico granadinista parece confiar más en jugadores más móviles como Migue García o Echu.

El Recreativo de Huelva necesita cambios y soluciones de manera urgente, por lo que no sería sorprendente ver cambios en el once inicial de Pouso. No obstante, el técnico ya realizó hasta cinco modificaciones en la alineación que se enfrentó a El Ejido y la revolución tampoco dio resultado. Cera volverá tras sanción a una formación que completarán Nauzet, Jiménez, Morcillo, Madrigal, Molina, Fran, Ponce, Szymanowski, Sillero y Seth.