El Recreativo Granada llega con urgencias al duelo de recreativos

El Recreativo Granada recibe este domingo a las 12 horas en la Ciudad Deportiva a un grande del fútbol español. Nada más y nada menos que el Recreativo de Huelva.

El conjunto rojiblanco llega a este encuentro correspondiente a la octava jornada del Grupo IV de Segunda RFEF de la peor manera: con una mala racha y en plazas de descenso y con tan solo seis puntos sumados.

Hasta el momento, la escuadra de Juan Antonio Milla ha logrado tan solo una victoria, tres empates y otras tres derrotas, estas consecutivas que comenzó ante el Utrera y que sigueron Cartagena 'B' y Mar Menor, esta última, la peor.

Cuatro goles endosó la disciplina murciana al filial, aunque el nivel del Mar Menor ya se sabía que era mayor, pues está luchando por el liderato con el Antequera malagueño.

Lo más preocupante es la pérdida de confianza del equipo, palpable en las últimas jornadas en defensa, aunque también afecta a otras demarcaciones. El equipo que dirige Juan Antonio Milla ya no es ese grupo férreo con seguridad atrás. Muchas concesiones, desconexiones y errores que en Segunda Real Federación se acaban pagando.

Sí bien es cierto que el filial no se ha merecido perder alguno de esos tres partidos, pues ha habido fases en las que fue superior, por ejemplo, ante el 'Efesé'.

Las bajas

Para este encuentro, el Recreativo Granada no podrá contar con Lozano por lesión, además del extremo Bryan Zaragoza y el guardameta Adrián López, que están en dinámica del primer equipo y cuentan para Aitor Karanka.

Por su parte, el Recreativo de Huelva llega con la delicada baja del lateral Cancelo que sigue con problemas en el tobillo y no termina de mejorar. Además, Juan Delgado sigue con su proceso de recuperación y Caballero ha completo la semana, ya que la anterior no pudo entrenarse hasta el sábado. "El resto no tiene problemas, a la espera del último entrenamiento antes del partido", según Abel Gómez.

Quienes sí estarán en la convocatoria son Juanito y Mbaye, que regresan para ampliar el abanico de posibilidades del técnico recreativista.

Así llega el rival

Eso sí, es el único rival que le ha arañado algún punto al líder Antequera con un empate como local, por lo que el Decano no puede fiarse de la mala clasificación de su adversario y debe salir muy concentrado desde el pitido inicial.

El Recreativo de Huelva visitará Granada para medirse al filial del conjunto rojiblanco en un choque donde llega como sexto clasificado en la tabla con un total de once puntos, en una situación cómoda acumulando en las hasta ahora siete jornadas disputadas, un total de tres victorias, tres empates y dos derrotas. La escuadra onubense llega a la Ciudad Deportiva tras ganar 'in extremis' al CD El Ejido por 2-1.

Actualmente, entre el Recreativo Granada y el Recreativo existe una diferencia de cinco puntos en la clasificación. Una oportunidad para los pupilos de Milla de dar un golpe en la mesa en casa ante su afición y escapar del descenso.

Vuelta de un histórico

Abel Gómez, exjugador del Granada CF en el regreso de los rojiblancos a Primera 35 años después, regresa a la ciudad como entrenador. "Vuelvo a casa; aunque nací en Sevilla, me crié de pequeño en Granada y conozco bien el club; a pesar de estar en una situación clasificatoria baja, es peligroso porque tiene calidad y talento. Tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien, en sacar nuestras virtudes; habrá fases con balón y sin balón y tenemos que dominar ambas", dijo el motrileño -como el se siente- sin fiarse del filial.

"Ya sabemos cómo son los filiales, no te puedes fijar en la clasificación, porque tienen calidad, talento y te pueden meter en complicaciones. Planteo el encuentro pensando que vamos a encontrar el mejor rival posible; en ciertas fases han sido competitivos y han tenido resultados abultados que no merecían; hay que respetar al rival e intentar hacer un buen partido para sumar los tres puntos", manifestó Gómez.