El Recreativo Granada busca la primera victoria de la temporada ante el Intercity

De nuevo en la Ciudad Deportiva y con la necesidad de ganar su primer partido de la temporada. Así afronta el Recreativo Granada la quinta jornada de competición del Grupo II de Primera RFEF. El filial rojiblanco suma dos empates y dos derrotas en este arranque liguero que le ha condenado a penúltima plaza de la tabla clasificatoria. Rozó la victoria en la primera jornada ante el Real Murcia, empató en Linares y ante el Algeciras en casa y cayó claramente ante uno de los favoritos a ascender como es el Málaga CF hace una semana.

Los de Juan Antonio Milla reciben desde las 16:00 horas al Intercity, conjunto alicantino que cuenta con seis puntos en la tabla clasificatoria gracias a su rendimiento como local, donde venció al Alcoyano y al San Fernando. Sin embargo, en los desplazamientos no se encuentra tan cómodo y ha caído claramente y por el mismo resultado (3-1) ante dos históricos como el Recreativo de Huelva y el Castellón.

De nuevo en la Ciudad Deportiva

Pese a los problemas que hubo en el duelo ante el Algeciras, en el que algo más de un centenar de aficionados se quedaron sin poder presenciar el choque en la Ciudad Deportiva, la entidad presidida por Sophia Yang ha decidido que el partido se vuelva a disputar en instalación de la carretera de Alfacar. Y eso que el Estadio Nuevo Los Cármenes está libre al jugar el primer equipo en Las Palmas y descansar el cuadro femenino de Roger Lamesa. Por tanto, los abonados que quieran presenciar el envite han tenido que recoger una invitación en las taquilla del campo del Zaidín o no podrán entrar. Unos 700 asientos será la capacidad para ver un duelo que es muy importante para el ‘Recre’.

Una semana más, lo normal es que Milla no pueda contar con Miki Bosch, que irá convocado con el Granada CF para el desplazamiento a Las Palmas. Además Nico Van Rijn, que ocupó su puesto en La Rosaleda en el centro de la zaga, tuvo que ser sustituido por lesión y lo normal es que se pierda la cita ante los alicantinos. Por lo que el técnico alboloteño se verá obligado a realizar cambios en su once inicial en busca de tres puntos que permitirían aumentar la confianza de un equipo que es consciente del objetivo que tiene que no es otro que lograr la permanencia.

El rival

Enfrente tendrá a un rival entrenado por Alejandro Sandroni que cuenta con jugadores conocidos como el veterano guardameta Manu Herrera o Emilio Nsue, conocido tras su paso por el Real Mallorca, o futbolistas con experiencia en Segunda División como Eneko Undabarrena, Cristo, Gálvez o Moha Traoré.

Sandroni declaró en la previa respecto al Recreativo “le cuesta arrancar las temporadas” pero mostró su seguridad de que “antes o después va a despertar. El año pasado de los primeros seis o siete partidos sólo ganó uno y luego fueron capaces de ascender. Están en formación, son un filial y vamos a tratar de que no despierten ante nosotros”, afirmó. El choque será dirigido por el colegiado murciano Martínez Montalbán.