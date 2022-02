El Recreativo Granada golea al Mancha Real

Aplastante e incontestable victoria del Recreativo Granada en el partido que lo enfrentó al verdugo del primer equipo en la Copa del Rey, el Atlético Mancha Real. La escuadra rojiblanca asestó un holgado 3-0 a los mancharrealeños gracias a una actuación sobresaliente de Mario da Costa y Bryan Zaragoza. Camarda, fichaje invernal, se estrenó como goleador con la horizontal al abrir el marcador con el 1-0.

De menos a más

No fue sencillo sacar conclusiones positivas, no obstante, una vez se disputó el primer cuarto de hora de partido. Los de Rubén Torrecilla, demasiado tensos en el primer tramo, no salieron bien al inicio y estuvieron cerca de acusarlo tras sendas llegadas con peligro del combinado jienense, más entero y cómodo en un claro dominio que se tornó infértil. Los verdes se aproximaban con demasiada facilidad a las inmediaciones de Ángel pero nunca terminaron por finalizar las jugadas a excepción de dos lanzamientos desde larga distancia que no inquietaron a la defensa nazarí.

El mal momento local se disipó de la mejor manera posible: con el tanto que significó el 1-0 en la Ciudad Deportiva. Una combinación repleta de calidad por el carril diestro, en la que Mario da Costa dio muestras de su calidad con un estético pase picado, terminó con un centro medido al área por parte de Raúl Castro que Camarda convirtió en gol. Se trata del primer gol del delantero uruguayo con la camiseta del Recreativo Granada.

El ritmo del choque, acelerado hasta el momento, se redujo considerablemente tras la ventaja de los locales. El Atlético Mancha Real tardó en reaccionar después de encajar e hizo desaparecer las buenas prestaciones mostradas durante el periodo inicial. De hecho, los jienenses sólo pudieron poner a prueba a Ángel mediante una acción que llegó a balón parado al filo del descanso. Urko Arroyo recogió un mal despeje de Mario después de un córner y conectó un fuerte chut a portería que el cancerbero granadino repelió con acierto.

Aluvión

El arranque tras el paso por los vestuarios fue prácticamente inmejorable para el filial. No habían pasado más de cinco minutos cuando Bryan Zaragoza transformó una pena máxima que provocó Eu gracias a una internada desde el costado izquierdo. Un zaguero visitante cortó con la mano un centro que se dirigía a Camarda.

La ampliación de la ventaja dio paso a un periodo plagado de oportunidades rojiblancas en las que Bryan volvió a ser protagonista. Al vertiginoso extremo sólo le faltó olfato goleador a la hora de definir. Todo lo contrario ocurrió con Martín Solar, que tradujo en el 3-0 la primera ocasión de la que dispuso con un disparo de zurda a la media vuelta. Gran mérito en la diana tuvo Virgil Thérésin, autor de la recuperación en presión alta que precedió al gol.

El aluvión nazarí, que no cesó después de la sentencia, estuvo cerca de brindar el 4-0 a los asistentes en una acción por banda izquierda de Bryan que no acertó a rematar Camarda. El ariete charrúa erró de manera estrepitosa al tratar de empujar un balón cercano a la línea de gol y con Sergio, el portero mancharrealeño, batido sobre el césped.

Triunfo

El Recreativo Granada, con el marcador resuelto y la introducción de varias permutas en el equipo y el dibujo, dio un lógico bajón de ritmo que el Atlético Mancha Real aprovechó para tratar de resucitar. Los verdes tiraron de orgullo para intentar maquillar el electrónico y estuvieron a punto de hacerlo con un potente chut de Chumilla desde fuera del área que Ángel despejó con una bonita parada.

La más clara para el conjunto visitante se dio minutos después en un uno contra uno en el que Mario se quedó sólo enfrente del meta granadinista. El atacante jienense, sin embargo, quiso ajustar demasiado hacia su derecha y mandó el balón lejos de los tres palos.

Fue la última gran oportunidad del encuentro, que fue muriendo poco a poco entre el dominio de los locales y la frustración de un Atlético Mancha Real que pierde muchas papeletas de entrar en los puestos de playoff de ascenso al quedarse con 28 puntos. El triunfo sirve al ‘Recre’ para superar la treintena (32 concretamente) y colocarse al borde de la liguilla de ascenso, su gran objetivo para este curso. Jugando como en este duelo no será una empresa compleja de alcanzar. La próxima cita será el domingo (12:00 horas) en el Estadio Salto del Caballo, hogar del CD Toledo, penúltimo clasificado.

FICHA TÉCNICA

Recreativo Granada: Ángel, Raúl Castro, Pepe, Virgil, Brau (Sepúlveda, 71’), Eu, Tassembedo, Youness (Gutiérrez, 80’), Da Costa, Bryan (Echu, 80’) y Camarda (Souleymane, 71’). At. Mancha Real: Sergio, Villarejo (Bueno, 66’), Raúl Pérez, Falo, Óscar Quesada (Mario, 66’), José Enrique (Chumilla, 74’), Urko Arroyo (Montes, 74’), Viaña, Juanca, Rafa Vega y Carlos.

Goles: 1-0 (22’) Camarda. 2-0 (53’) Bryan. 3-0 (62’) Solar.

Árbitro: González Campo López (castellano-manchego). Amonestó con cartulina amarilla a Falo (28’), Youness (56’).

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva del Granada CF con aproximadamente 450 espectadores y perteneciente a la vigésimo segunda jornada de la Segunda División RFEF.