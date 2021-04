Esfuerzo sin premio del Recreativo Granada

En una de estas acciones llegó la otra gran jugada polémica del encuentro. El filial granadinista botó un saque de esquina y Montoro , en las inmediaciones de Herrero, cayó al suelo tras ser agarrado con alevosía por Eliseo , que incluso consiguió ‘arrancarle’ el brazalete de capitán. El árbitro, entre un aluvión de protestas, decidió no señalar la pena máxima.

Lejos de amilanarse tras la consecución de desgracias, el conjunto recreativista no movió un músculo y siguió creyendo ‘a pies juntillas’ en su plan de partido . Torrecilla movió el banquillo e introdujo en el terreno varias modificaciones de corte ofensivo. Aranda y Diego ingresaron por dos defensas (Barcia y Fobi) y Echu se situó en la media punta en lugar de Migue García.

Las desgracias nunca vienen solas, pues el varapalo iba a ser doble para los nazaríes. En la jugada inmediatamente posterior a la expulsión, con Isma Ruiz fuera del terreno tras ser atendido y su equipo defendiendo con sólo nueve futbolistas, el cuadro marbellí se adelantó. El ex rojiblanco Eliseo remachó a gol una jugada embarullada en la que el balón le cayó al defensa, fuera de marca, en el segundo palo (0-1).

Las ocasiones tardaron más de lo normal en llegar. La primera, de hecho, fue rozando el minuto veinte de partido y de suma peligrosidad. Caio Emerson , uno de los destacados del primer tercio, anduvo acertado al detectar con asiduidad el punto débil del Marbella: la espalda de los carrileros. El brasileño partía de inicio como segunda punta pero viraba constantemente a banda izquierda , donde consiguió crear la más clara de la primera media hora. Ganó el duelo en carrera a Marcos y cedió la pelota con suavidad a Migue García , que sólo tenía que empujarla. El extremo, no obstante, no adivinó correctamente la trayectoria del balón y, tras un ligero bote, la mandó por encima de la portería de Herrero .

Rubén Torrecilla dispuso de inicio con su habitual esquema con cinco zagueros de los cuales dos –Fobi y Alberto López– ejercen de carrileros. Sólo hubo dos novedades respecto al once que venció en el estadio del Marino: Migue García y Nuha . El hispano-gambiano regresó a la titularidad y el veterano extremo zurdo ingresó en lugar del talentoso Aranda para ocupar la media punta.

Al Marbella le bastó con la veteranía. El cuadro entrenado por Abraham García sacó de la Ciudad Deportiva del Granada CF el máximo premio posible con una actuación mediocre ante un rival que jugó con diez futbolistas más de medio encuentro. El Recreativo , que nunca perdió la cara al choque pese a actuar en inferioridad numérica, no consiguió puntuar, en parte, debido a dos discutibles decisiones del colegiado : la tempranera cartulina roja a Caio Emerson y un relumbrante penalti no señalado sobre Montoro.

Rubén Torrecilla: “Esperemos que la próxima vez tengamos un árbitro que sea más justo”

No pudo ocultar su disconformidad con la actuación arbitral tras la finalización del encuentro. Rubén Torrecilla, técnico del Recreativo Granada, destacó que “el baremo (del árbitro) no ha sido el adecuado”, a lo que añadió que cree que no merecen “una roja directa para un jugador por separar a la gente”.

Continuó haciendo referencia a la jugada del posible penalti sobre Montoro: “El agarrón es clarísimo. Yo creo que le arranca el brazalete de capitán. Le agarra en el aire y Montoro no puede rematar”. Finalizó su análisis de la polémica diciendo que no les queda otra “que aprender” y que esperan que “la próxima vez” tengan “un árbitro que sea más justo para los dos equipos”. “Nos ha sacado seis o siete amarillas y una expulsión. No hemos dado ninguna patada para que el equipo tenga tantas amarillas”, agregó.

Del partido comentó lo siguiente: “Se ha visto que con uno menos hemos tenido el dominio del partido. Les hemos hecho correr, le presionamos bien y no estaban pisando área. Teníamos el control del partido desde el minuto uno”. Acabó sus declaraciones manifestando que “lo más importante es seguir creyendo” y que su equipo siempre compite “al máximo” para poder ser “un equipo alegre, tener el balón y atacar para ganar”.