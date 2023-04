El Recreativo Granada persigue el 'play off' ante el Torremolinos

El Recreativo Granada quiere confirmar su candidatura al 'play off'. Los rojiblancos visitan este domingo el feudo del Juventud de Torremolinos a las 12 horas, donde quieren dar continuidad a la buena racha con otra victoria.

La victoria lograda el pasado sábado frente al Vélez CF hizo al Recreativo Granada seguir con paso firme hacia el objetivo de la permanencia en su grupo de la Segunda RFEF.

Además, el hecho de sumar en su casillero 43 puntos tras 28 jornadas disputadas permite al cuadro rojiblanco hacer historia en cuanto a números se refiere. Las doce victorias y siete empates que acumula hacen al conjunto de Juan Antonio Milla acumular la mejor puntuación a estas alturas de temporada en los últimos ocho años.

Esta es, además, la mayor marca del filial nazarí en la categoría transcurridas 28 jornadas y solo superada por el equipo de la campaña 2014/15, que contaba con 44 puntos a estas mismas alturas de curso.

El rival

No obstante, y a pesar de los buenos números y el calendario asequible para que los pupilos de Milla alcancen el 'play off', los rojiblancos no deben confiarse ante un rival que llega con la moral por las nubes.

El Juventud de Torremolinos consiguió la victoria en El Ejido en un partido clave para la salvación. En el 95 una contra de libro, donde Javi Amaya tras recorrer 20 metros acariciando la bola, metió un pase en profundidad a Machuca, que este en el cara a cara con Godino introdujo a la red. Una victoria del Juventud de Torremolinos que supo a gloria en busca de los puestos de salvación.

No obstante, no ha sido una semana nada sencilla para los torremolinenses. El club comunicó el fallecimiento de su jugador juvenil Diego Fumero Ledesma.

El joven jugador de 19 años y nacido en Tenerife, se trasladó a Málaga para cursar la carrera de criminología en la Universidad de Málaga, momento que incorporó al Juventud de Torremolinos, procedente del CD Puerto Cruz.

El fallecimiento se ha producido en la noche del viernes de forma repentina, mientras se encontraba en su domicilio familiar, donde pasaba unos días con motivo de las vacaciones de Semana Santa.

La primera vuelta

En la primera vuelta Juan Antonio Milla salvó un 'match ball' en la Ciudad Deportiva después de que el Recreativo Granada doblegara por 4-2 al Juventud de Torremolinos en un intenso cara a cara.

Lavela adelantó a los suyos con un tanto de bella factura, pero a la media hora de partido, Julito puso las tablas en el luminoso. A la vuelta del entretiempo, Martín Solar anotó un lanzamiento desde el punto fatídico, igualado poco después con otro penalti convertido por Amaya.

En el tramo final, Julito volvió a aventajar a los rojiblancos y ya en los últimos minutos, Carlos Pérez sentenció el encuentro dando mucho oxígeno al equipo, pues las alarmas se encendieron el club tras un comienzo de temporada malo.

Copa del Rey

El Juventud de Torremolinos protagonizó la gran campanada en la Copa del Rey venciendo a la SD Huesca en la tanda de penaltis. El equipo costasoleño, de Segunda División RFEF, se 'cargó' a los de José Ángel Ziganda en un partido que incluso comenzaron ganando por 2-0 gracias a los goles de Javi López y Alexis.

El conjunto malagueño se vio las caras en la segunda ronda copera con un Sevilla FC que venció con claridad y casi sin despeinarse. Con un fuerte viento y la animosidad verdiblanca como hándicaps añadidos, el por aquel entonces técinco hispalense, Jorge Sampaoli, no corrió riesgos y dispuso de inicio un equipo sin experimentos, que daba continuidad a la buena línea de los 'bolos' durante el parón por Qatar 2022 y se llevó la victoria por 0-3.