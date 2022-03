Arranca una nueva era para el Recreativo

El terremoto que supuso la nocturna destitución de Robert Moreno como entrenador del Granada CF terminó afectando también al filial de los rojiblancos, pues Rubén Torrecilla, hasta hace unos días máximo responsable del área deportiva del Recreativo, aceptó sin dudar el mayúsculo reto que conlleva hacerse cargo de manera interina del banquillo del primer equipo.

Cambios

La dirección deportiva nazarí decidió, en una a priori acertada decisión, no alterar los cimientos de la cantera y mantener al lógico sustituto de Torrecilla, Juan Antonio Milla, como técnico del Juvenil A para dar poderes al tándem formado por Roberto Cuerva y Julio Algar. Ambos preparadores pertenecían previamente a la estructura del club y debutarán al mando del ‘Recre’ en el feudo del Calvo Sotelo Puertollano en la disputa de la vigésimo quinta jornada de liga de la Segunda RFEF (17:00 horas).

Rival

Dando por sentado que el fútbol es un deporte impredecible –es esto lo que lo hace tan maravilloso y atractivo– no parece un mal encuentro para estrenarse al mando del filial. La escuadra de Ciudad Real es penúltima con 20 puntos, sólo cinco victorias y tres partidos consecutivos sin poder sumar.

La mala dinámica de resultados, no obstante, ha eclipsado una notable mejora de los azules, que fueron capaces de anotar dos tantos en el campo del líder, La Nucía (3-2), en la última jornada liguera. Además, los pupilos de Pepe Masegosa son el décimo mejor equipo como local de la categoría por encima de conjuntos como el propio ‘Recre’, el Águilas o el Polideportivo Ejido.

Contexto

El último partido con Rubén Torrecilla al mando no fue el más deseado para los granadinistas, que vieron cómo un enrachado y en descenso CD Marchamalo se llevaba la victoria de la Ciudad Deportiva tras remontar el inicial tanto de Echu (1-2). A partir de aquí y más allá de lo que marca la clasificación –el Recreativo Granada es octavo y está a cuatro puntos del playoff de ascenso– todo es una incógnita.

La última experiencia de Julio Algar –se antoja líder del binomio con Cueva– al mando de un equipo se remonta a la 2018-2019, cuando no pudo levantar a un Real Murcia cuesta abajo y sin frenos. Durante su periplo con los pimentoneros, el preparador madrileño alternó dos sistemas: el 1-4-2-3-1 y el 1-4-4-2, ambos muy distantes del 1-5-3-2 habitual con Torrecilla.

Alineaciones probables

Con todo esto, el Recreativo Granada podría partir con un once inicial formado por: Ángel; Raúl Castro, Virgil, Sergio Barcia, Brau; Martín Solar, Youness, Souleymane, Bryan; Echu y Camarda.

Por su parte, el Calvo Sotelo Puertollano, con una alineación más asentada, barajaría repetir el dibujo mostrado ante La Nucía y en el que partieron de inicio Simón, Ricardo, Fran Sabaté, Iván Limón, Álvaro González, Lucas, Juanfri, Alonso, Giuliano, Federico Oliveira y Sancho.

Previa

Pepe Masegosa, técnico del cuadro de Ciudad Real, aseguró en la previa del choque que “es momento de reinventarse” ante las bajas, pues no estarán Ribalta ni Barone. “Hay gente que no está jugando y que tendrá su oportunidad”.

El técnico subrayó que “sólo hay un camino” hacia la salvación y que jugar en casa les aporta “un plus de competitividad” más que necesario para lograr los tres puntos. “Hay que ganar, no me interesan las matemáticas”, sentenció.