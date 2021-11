La mejoría del Recreativo Granada vale un punto

El maleficio de la Ciudad Deportiva seguirá vigente una jornada más. A pesar de que el Recreativo Granada cuajó una gran actuación y fue notoriamente superior a su contrincante, el Atlético Pulpileño, volvió a ser incapaz de sumar los tres puntos en casa. La falta de efectividad en los últimos metros mermó un ejercicio vistoso e intenso en el que Sergio Barcia, desde los once metros, emergió como goleador para sumar un punto a los suyos (1-1).

Nuevo sistema

Sorprendió el Recreativo con la disposición sobre el césped, pues Rubén Torrecilla, ante las bajas de Pepe y Torrente –no entraron en la convocatoria–, cambió por primera vez de sistema esta temporada y partió con un 1-4-3-3 con los extremos muy abiertos. Sarr y Butzke, que también viajaron con el primer equipo a Bilbao, sí fueron titulares.

El filial nazarí tardó varios minutos en acoplarse al nuevo dibujo y no fue capaz de incomodar al meta rival hasta pasada la primera media hora. Antes, los únicos acercamientos por parte de ambos conjuntos llegaron principalmente mediante el balón parado. Sólo Aguilar, con un chut a la media vuelta en área rojiblanca que detuvo con comodidad Sarr, fue capaz de crear peligro.

Ocasiones

La primera para el ‘Recre’ estuvo a punto de convertirse en gol. Bryan recibió un buen balón en la izquierda y colocó un centro cerrado al área que Martín Solar peinó y Héctor Pizana, con una genial parada, mandó a saque de esquina. Poco después dispuso de una muy clara, dentro del área, Brau, que la mandó alta tras encontrársela después de un disparo a la barrera de Adri Butzke.

El choque se fue al descanso con un justo empate a cero que reflejó lo poco que pasó sobre el verde en los primeros cuarenta y cinco minutos. Tras el paso por los vestuarios, ambas escuadras parecían decididas a dar un ‘plus’ de intensidad que acabase desembocando en movimiento en el marcador.

Gol

No pasaron ni diez minutos desde la reanudación hasta el momento en el que la mejorada actitud acabó viéndose reflejada en el resultado. El primero en golpear, no obstante, fue el Atlético Pulpileño. Los almerienses sacaron provecho, cómo no, del balón parado. Una rigurosa falta pitada en el flanco izquierdo de la defensa granadinista terminó en un medido y tenso centro al área que Mati peinó y Sarr, poco acertado, no alcanzó a detener pero sí a rozar.

El plan del equipo de Sebas López cambió radicalmente tras la diana que dio lugar al 0-1. Los de negro y amarillo retrasaron ostensiblemente su línea defensiva y se colocaron en un bloque bajo que amainó la esperada respuesta rojiblanca. Los pupilos de Torrecilla, de hecho, estuvieron a punto de encajar el 0-2 tras un mal despeje de Brau en el área que él mismo sacó a córner de forma milagrosa.

Control

El filial consiguió hacerse con el timón del duelo una vez pasado el susto y dominó la pelota y las ocasiones hasta el final del choque. La posición de los extremos abrió el campo y permitió que Bryan, muy activo y eléctrico, percutiese sin cesar sobre la defensa rival. Así llegó la primera de varias ocasiones, con un tiro de Da Costa a la media vuelta después de recibir una asistencia desde la izquierda.

En la siguiente acción de peligro, que también llegó por el costado del extremo, se señaló un claro penalti sobre Adri Butzke al adelantarse el delantero a Nacho Ruiz dentro del área. Sergio Barcia, el encargado de lanzar desde los once metros en el Recreativo, no falló al colocar el esférico con acierto a izquierda de Héctor Pizana.

Sin suerte

La falta de efectividad y la mala suerte, un fin de semana más, lleva al conjunto nazarí a un ‘pinchazo’ como local. De los siete encuentros que se han jugado en la Ciudad Deportiva, el ‘Recre’ sólo ha sido capaz de ganar en una ocasión. Más allá de ahí, ha acumulado cuatro empates y dos derrotas.

La próxima semana, a domicilio, se verán las caras con otro filial, el Atlético Levante, mientras que el siguiente equipo en pisar suelo granadino será el Polideportivo El Ejido.