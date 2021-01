El Recreativo, vilipendiado por la actuación arbitral

El colegiado se encontró segundos después rodeado de jugadores del Recreativo, indignados y estupefactos respecto a la no señalización de un penalti del que se percató toda persona allí presente. El lanzamiento desde los once metros nunca tuvo lugar y el duelo llegó a su final tras casi cien minutos de encuentro.

La primera de las oportunidades con peligro para los locales la protagonizó Nuha. El delantero recibió en el área un pase filtrado de Diego y, a la media vuelta, no consiguió conectar un disparo que encontrase portería. Fue Migue García el que la tuvo poco después. El capitán del ‘Recre’ recibió una acertada descarga en la frontal pero su chut se marchó desviado.

El choque, en punto muerto tras el gol de los visitantes, denotó una palpable falta de ideas de los jugadores de David Tenorio , que, en la lona, no consiguieron reacción alguna en lo que restó de primer periodo. La única llegada nazarí la protagonizó Migue García con un disparo que se marchó muy por encima de la portería defendida por Champagne.

Las oportunidades únicamente llegaban mediante jugadas aisladas o por errores provocados por desórdenes tácticos. Gracias a esto, el Real Murcia consiguió ponerse por delante. Los granas estaban percutiendo constantemente por el carril izquierdo de los rojiblancos , que no eran capaces de frenar la hemorragia por ese costado. En el minuto 24, Gurdiel recibió sólo por el flanco diestro y, con un centro raso, dejó en bandeja el 0-1 a Toril , que no erró al encontrarse solo en el área pequeña.

El pitido inaugural del trencilla dio lugar a unos primeros minutos excesivamente apresurados por parte de los dos equipos. El Real Murcia se echó arriba en la primera posesión de la que dispuso pero, pese a rondar la zona defendida por Arnau, no llegó a conectar un disparo a portería. El Recreativo Granada hizo lo propio cuando se hizo con el esférico. Nuha recibió en el carril del ‘diez’ un envío en largo y, tras driblar a un contrario, cayó derribado en el área dejando la primera jugada polémica del encuentro . Los rojiblancos protestaron de manera ostentosa la señalización de la pena máxima.

El once inicial que dispuso David Tenorio sorprendió principalmente por dos nombres: Aranda , que no partió desde el comienzo por primera vez esta temporada, y Alberto López , titular en el flanco izquierdo de la defensa pese a su reciente llegada a la disciplina rojiblanca. La ausencia de Aranda también trajo consigo otra modificación en el sistema del filial granadinista: se pasó del habitual 4-3-3 con tres mediocentros a un 4-4-2 que colocó a Nuha y Dani Plomer como dupla atacante.

No pudo ser. El Recreativo Granada, que hasta ahora mantenía la condición de invicto haciendo de anfitrión en la Ciudad Deportiva, no pu do sacar ningún punto ante un Real Murcia que sacó demasiado rédito a una actuación gris (0-1). Parte del premio que consiguieron los granas corresponde a una pobre actuación del colegiado , que arbitró con elevado nerviosismo –sacó once tarjetas en un encuentro sin excesiva agresividad– y, sobre todo, dejó pasar un relumbrante penalti por mano en el área del Murcia cuando el contador marcaba el minuto 96 de partido.

David Tenorio: “Es imposible competir si no se pitan dos penaltis claros”

El entrenador del Recreativo Granada, David Tenorio, se mostró muy enfadado con la actuación del colegiado tras la derrota de su equipo frente al Real Murcia.

El preparador nazarí declaró que “a este nivel es imposible competir si no se pitan dos penaltis excesivamente claros”. “Roza el ridículo ni pitarlos. No puedo entender que lo vea todo el mundo y no pueda verlo él”, añadió. Continuó comentando la polémica diciendo que “si cuando se pierde un partido hay repercusiones para jugadores o entrenadores” también debería “haberlas para todos”.

Respecto a qué cambiar para revertir la situación actual –el equipo lleva dos derrotas consecutivas en lo que va de 2021–, Tenorio dijo que las “fortalezas” de sus jugadores “son las que son” y tienen que “explotarlas hasta el final para ser competitivos”, siempre y cuando se “lo permitan”.

Finalizó sus declaraciones volviendo a hacer hincapié en la desgraciada jugada que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro y, como consecuencia, el resultado: “Que no hayamos recibido ningún penalti a favor en diez jornadas me resulta irrisorio. Que estas acciones no se piten roza el ridículo”.