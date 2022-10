Preocupante situación del Recreativo Granada

La situación del Recreativo Granada comienza a ser preocupante. Incapaz de ganar en la Ciudad Deportiva y con tan sólo una victoria en su haber, el filial rojiblanco no termina de arrancar en la presente temporada.

Y eso que no empezó mal. Empató como local ante el Atlético Sanluqueño, que está en la zona media-alta de la tabla clasificatoria, y venció en su primer desplazamiento ante el Cádiz B, o Cádiz Mirandilla CF como se llama esta campaña. Pero desde entonces, la trayectoria del conjunto entrenado por Juan Antonio Milla está dejando mucho que desear.

Dos puntos de 18

En las últimas seis jornadas, únicamente ha empatado dos encuentros, saldándose el resto con derrota. Dos puntos de 18 posibles que han llevado al ‘Recre’ a ocupar la penúltima plaza del Grupo IV de Segunda RFEF. En casa no conoce el triunfo y tras empatar ante el Antequera, acumula dos derrotas consecutivas ante Cartagena B y Recreativo de Huelva. Y es que mantiene abierta una serie de cuatro partidos perdidos.

Es, junto al colista Sevilla Atlético, el único equipo que en las últimas seis fechas no ha vencido. Con seis puntos en su haber, no tiene muy lejos la salvación aún pero no puede relajarse. Son muchas las causas que han provocado esta mala situación deportiva de un equipo cuya meta debería ser meterse entre los cinco primeros, algo que a día de hoy se ve muy lejana.

Bajas y primer equipo

Entre los motivos, al margen de los distintos problemas físicos de futbolistas importantes, están el no poder contar en determinadas jornadas con varios jugadores que han tenido que formar parte de la convocatoria del primer equipo en distintas citas. Son los casos de los porteros Adri López, Ángel Jiménez y Rafa Romero, el lateral Eu, el central Miki Bosch o el centrocampista Martín Solar.

El próximo domingo los rojiblancos visitan al colista, el Sevilla Atlético, en una gran ocasión para volver a la senda del triunfo pues de lo contrario, el puesto de Milla podría comenzar a peligrar.