Meritorio punto del Recreativo Granada

El Recreativo Granada sacó un valioso empate sin goles en su visita a la capital regional de Castilla-La Mancha. Una igualada lograda a base de una defensa heroica frente a un Toledo que tuvo las mejores y únicas ocasiones de gol a lo largo de los noventa minutos de juego. El filial del Granada fue superado totalmente a lo largo de los primeros cuarenta y cinco minutos. Pero inició la segunda mitad con un propósito de enmienda que le llevó a dominar el encuentro, pero la expulsión en el 67' de Camarda frenó sus intentos de ir a por la victoria. Durante el tramo final, los visitantes se limitaron a dejar pasar los minutos con una defensa ordenada ante un adversario que lo intentó más con el corazón que la cabeza.

Arranque

Pronto empezó el Toledo a dominar la situación y a crear peligro sobre el arco andaluz. En el 3´ Dieguito se internó por la izquierda y puso un buen servicio en el área, pero el remate del delantero Cedric se marchó fuera. Continuó el acoso manchego de los primeros compases y en el 9´ un centro de Migue García lo remató Mario Gómez con la testa saliendo el balón desviado del poste.

En el 17´ hubo un choque involuntario entre Da Costa y Adri, lo que le costó la cartulina amarilla al jugador rojiblanco. El Toledo se acercaba con frecuencia al área granadina, pero no era capaz de batir la meta de un ordenado Granada. En el 19´ Kike Pina entró dentro del área, pero la jugada acabó en saque de esquina. En el córner, el canario Andriu remató de cabeza por encima del larguero por muy poco.

En el 21´ llegó la jugada polémica del partido. Balón en profundidad sobre Cedric, quien fue derribado dentro del área por Sergio Barcia. Gran acción defensiva del capitán visitante en la que el colegiado no consideró que hubiera pena máxima. Hasta ese momento el Recreativo no había aparecido en ataque. Tan solo Da Costa llegaba con ligero peligro a tres cuartos de campo, aunque no culminaba sus acciones con remates.

De menos a más

En el 27´ llegó la ocasión más clara para los locales. Balón largo en el que Ángel tuvo que despejar el esférico fuera del área con la cabeza.. En el rechace, Migue García buscó el gol con una vaselina y el capitán Barcia sacó la pelota bajo los palos con la cabeza. La calidad futbolística del capitán granadino evitó el tanto de los toledanos. No quedó aquí el acoso local. Dos minutos más tarde Kike Pina remató un centro con la cabeza obligando a Ángel a estirarse.

Antes del descanso Cambil lo intentó con un disparo lejano que se marchó alto. Dominio claro local durante el primer tiempo de un equipo que pelea por salir de la zona de descenso ante un Recreativo que se vio sorprendido por la fuerte presión que ejercieron los verdes en el centro del campo.Tras el descanso, el Recreativo Granada reaccionó y se hizo con la posesión del esférico, lo que se tradujo en que fueran los dominadores del encuentro durante el primer cuarto de hora de la reanudación, pero sin peligro sobre la meta defendida por Roberto. La primera y única ocasión visitante llegó en el 57´ con un centro de Raúl Castro no lo alcanzó por poco Camarda en boca de gol. Precisamente el propio delantero uruguayo fue expulsado en el 67´ por una entrada a destiempo en el centro del campo sobre Jesús Cambil que el colegiado interpretó como temeraria y de peligro sobre el jugador local. Tras ligeras protestas, el delantero se marchó expulsado.

Uno menos

Con la inferioridad numérica, el objetivo del Recreativo era llegar sin goles al final y se atrincheró en la zona defensiva con una gran labor de Thérésin. Al Toledo le comenzaron a flaquear las fuerzas y no fueron tan peligrosos como en el primer tiempo.

El acoso local le llevó a disponer de una buena ocasión en el 79´ tras un mal despeje de Youness que casi acaba con un gol en propia meta, pero apareció para evitarlo el arquero Ángel. En los últimos diez minutos de la contienda apenas pasaron cosas. Se reclamaron unas posibles manos de Barcia dentro de su propia área, pero el árbitro no señaló nada.

La última jugada de peligro llegó en el 83´ con un lanzamiento de Migue que acabó en las manos de Ángel.En el descuento y con el Toledo volcado, Cedric recibió de espaldas en el punto de penalti, pero al girarse se topó con una buena acción defensiva de Thérésin. Así terminó el encuentro, con más ocasiones del Toledo y con un Recreativo muy bien armado en defensa con un gran Sergio Barcia.