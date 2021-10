El 'Recre' también quiere ganar como local

Sólo existe un pequeño borrón en el gran inicio de temporada del Recreativo Granada. El conjunto de Rubén Torrecilla, actualmente sexto en la tabla con ocho puntos en cinco choques –a un solo puesto de zona de playoffs– aún no ha conseguido sumar de tres delante de su afición. Intentará poner remedio a esta situación, a partir de las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva, frente al Toledo, penúltimo clasificado y que viene con la moral alta tras cosechar su primera victoria el pasado fin de semana.

Dinámicas

La escuadra rojiblanca acude al encuentro después de vencer a domicilio al Atlético Mancha Real en una actuación coral y poco habitual en ‘chavales’ de la edad de los recreativistas. Los pupilos de Torrecilla resolvieron el choque con un doblete de Adri Butzke, que ha ido de menos a más desde el comienzo del curso y ya es un imprescindible en las alineaciones nazaríes.

El rival del Recreativo Granada, el CD Toledo, ocupaba el último lugar del Subgrupo 5 hasta la disputa de la quinta jornada, donde vencieron a su principal contrincante por salir del farolillo rojo, el Marchamalo (3-2). El plantel toledano, que sumó sus primeros puntos en dicho duelo, puede abandonar la zona de descenso a Tercera División si logra asaltar el feudo granadinista y llevarse los tres puntos al Salto del Caballo.

No obstante, el último partido oficial de los de Diego Merino no fue en la competición liguera, sino en los dieciseisavos de final de la Copa Federación. El conjunto verde no pudo pasar de esta ronda, pues cayó por 2-1 en el Municipal de Guijuelo. Migue, de penalti, fue el goleador de los toledanos.

Onces

Se antoja poco probable que Rubén Torrecilla altere el sistema que viene usando desde su llegada al banquillo recreativista, por lo que el dibujo con cinco zagueros, tres mediocentros y dos delanteros será el que se enfrente al Toledo en la disputa de la sexta jornada de Segunda División de la RFEF. Así pues, el filial del Granada CF podría salir con Sarr en portería, carriles para Cova y Diego, línea de tres en el eje con Virgil, Sergio Barcia y Pepe; Martín Solar, Echu y Mario Da Costa en la medular; y Carlos Gutiérrez y Adrián Butzke en la dupla ofensiva.

El Toledo no podrá repetir el once que venció al Marchamalo, pues Cambil, Mamau y Álex vieron la cartulina roja y se perderán el partido de la Ciudad Deportiva. Merino podría salir con: Olmedo; Chele, Mario Gómez, Adrián, Gomis; Rodri, Víctor Andrés, Esparza, Diego Díaz (ex del