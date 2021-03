El Recreativo Granada, a rematar la hazaña

Hace poco más de un mes parecía un imposible siquiera optar a la sexta plaza del Subgrupo IV-B de Segunda División B. El Recreativo Granada se encontraba en una situación crítica, con cinco encuentros seguidos sin lograr la victoria y a cinco lejanos puntos del Real Murcia, el equipo que marca el corte para la Fase de Ascenso a Primera División de la RFEF. Tres encuentros después, gracias a la triunfal llegada al banquillo de Rubén Torrecilla (cuenta por victorias sus partidos en el cargo), el filial granadinista está a un solo punto de ocupar la zona media de la tabla de clasificación.

La hazaña no será sencilla, pues los rojiblancos necesitan que se den dos circunstancias para lograrlo: vencer su duelo y que el Real Murcia no gane, en casa, al CD El Ejido 2012. Lo que es impepinable es que hay que derrotar al líder: el UCAM Murcia. El cuadro azulón visita la Ciudad Deportiva del Granada CF (12:00 horas) para poner fin a la primera fase del campeonato.

Dinámicas

El Recreativo viene de lograr los tres puntos, de forma más que convincente, en el estadio del Yeclano Deportivo, entonces un rival directo. Caio Emerson –que lleva tres goles en los últimos tres partidos– y Migue García pusieron los tantos para los de Torrecilla (0-2). El UCAM no pudo ganar en el derbi frente al Real Murcia, fijando el marcador en un 1-1 que aseguró a los universitarios una plaza para Primera RFEF.

No lo tiene todo hecho, no obstante, el conjunto murciano. Necesitan los puntos para la segunda fase: el play off de ascenso a Segunda División, ya que estos se arrastran de este tramo hasta el siguiente.

Precedente

Para ganar, el Recreativo Granada deberá mejorar su actuación en el duelo de la primera vuelta entre ambos equipos. Los rojiblancos consiguieron adelantarse rápidamente en el marcador mediante un gol de Nuha Marong (minuto 2) pero el veterano Aketxe, con un doblete, dio la vuelta al resultado.

Repetirá Rubén Torrecilla su ya habitual sistema con tres centrales y dos carrileros. La principal novedad puede ser la inclusión en el eje de la zaga de Brunet, que vuelve tras perderse el duelo frente al Yeclano Deportivo por sanción. Isma Ruiz y Torrente, ambos llamados por Diego Martínez para completar la convocatoria del primer equipo ante el Molde, si estarán hoy disponibles para el preparador de origen placentino.

Los onces

Joao Costa repetirá en portería, Fobi y Alberto López actuarán por banda y Montoro y Bruno Morais completarán la defensa. Bravo, Aranda y Caio jugarán en el centro del campo mientras que Nuha y Migue García podrían ser los jugadores más adelantados.

El UCAM Murcia, que se juega ser el líder del Subgrupo IV-B y llegar con más puntos a la segunda fase del campeonato, repetirá el once que encajó ‘in extremis’ el tanto del empate en el derbi murciano.

Biel Ribas será el arquero; Viti, Josete Malagón, Johan y el ex granadinista Charlie Dean formarán la zaga defensiva; Xami, Adrián León y Rafa de Vicente actuarán en el centro del campo; y Liberto, Jordi Sánchez y Alberto Fernández estarán en la parte más ofensiva del terreno. Tropi será la única ausencia destacada de cara al encuentro debido a acumulación de cartulinas amarillas.