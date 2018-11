"Hay que ser regulares"

El técnico del Granada CF, Diego Martínez, no pierde la línea de la tranquilidad y la humildad pese a que su equipo comienza a ondear la vitola de favorito en la categoría, aunque sea lejos de la ciudad y entre el resto de equipo de la Liga 1|2|3. Los 23 puntos que ya suma en la competición le hace ser envidiado allá donde va y Zaragoza, su próximo destino mañana en la competición, también mira con recelo la situación de los rojiblancos.

Pese a ello, el técnico gallego no lanza las campanas al vuelo y avisa sobre la necesidad de "seguir siendo regulares" en la competición, además de en "estirar al máximo el chicle de la buena racha" que su plantilla acumula desde el arranque. "Hay que sumar todo lo que se pueda, hacer nuestro camino porque como miremos un poco a los lados nos vamos a distraer", señaló el técnico en rueda de prensa.

Después del tropezón –por culpa propia o externa– de la última salida en Alcorcón, el técnico rojiblanco no se fía de su próximo rival, un Zaragoza herido que iguala con los puestos de descenso a Segunda División B. "El Zaragoza de por sí es un rival complicado. Fueron terceros el año pasado, prácticamente con la misma plantilla, un equipo que se mostró muy solvente y fiable, un equipo que cuando empezó la Liga tuvo un rendimiento brillante. En ese sentido va a ser un rival muy duro y difícil", precisó.

El partido guarda un significado importante para el nuevo entrenador maño, un Lucas Alcaraz que, además de estrenarse como técnico zaragozista en La Romareda, se medirá al equipo del que es abonado, seguidor y donde ha trabajado en distintas etapas. Pese a ello, para Martínez el que el granadino haya visto durante todo el arranque de Liga a los rojiblancos en directo no debe influir en el partido, ya que "hoy en día, con todos los adelantos tecnológicos que hay, y como vivimos los cuerpos técnicos el fútbol, al final todos tenemos y manejamos mucha información sobre el rival". Lo que sí aceptó el gallego, y así lo reconoció, es que "nosotros tenemos menos partidos de referencia sobre ellos", aunque salió por la tangente apelando a los jugadores: "Al final esto es un juego de futbolista. Nosotros podemos ayudar, facilitar, dar ideas, marcar un camino, pero al final lo importante es que el futbolista esté acertado, se sienta cómodo y tenga un buen partido".

Sobre las necesidades de su rival y las posibilidades que puede tener el Granada en un campo donde la gente puede llegar a presionar a sus propios jugadores ante la exigencia, Martínez consideró que "la afición estará con su equipo". "Estuve en el partido que jugaron contra el Tenerife y realmente apoyaron mucho a su equipo. Cuando hay un cambio de entrenador la inercia es favorable y es de apoyar. Creo que el ambiente que nos encontraremos allí será uno en el que esté a favor de su equipo", puntualizó.

En este sentido, y sobre la llegada de Alcaraz al banquillo zaragozista y qué rival se puede encontrar a nivel táctico, reconoció que será "un rival durísimo" debido a las "necesidades" que tienen, además de porque Lucas "es un gran entrenador que va a hacer mejor al equipo". "Yo confío en los míos, allá donde vayamos confío muchísimo en este equipo. Confío mucho en los jugadores y nosotros vamos a competir y dar el máximo, y, a partir de ahí, que el verde, que es lo que importa, dicte sentencia", valoró sobre sus jugadores.

El técnico, como cada semana, no deja ver las cartas sobre el posible once que salte de inicio al césped de La Romareda, sobre todo tras las modificaciones en la línea de ataque presentadas hace siete días frente al Almería, donde Ramos y Pozo tuvieron que dar sus sitios en el once inicial a Rodri y Fede Vico. "Para mí todos mis jugadores son necesarios, son todos importantes, y lo que intentamos es ir aprovechando sus estados de juego y tipo de partido que nos podamos encontrar, manejamos alternativas. Empleamos mucho tiempo y mucho trabajan en que estén preparados todos los jugadores de la plantilla y es una noticia positiva", matizó.

Por último, Martínez no quiso entrar a valorar las últimas actuaciones arbitrales, algo protestadas desde el banquillo, sobre todo en la última salida hasta Alcorcón. Para el máximo responsable deportivo rojiblanco, "arbitrar es difícil", por lo que consideró que "solo tenemos que hablar de fútbol", confiando en que todo los protagonistas del encuentro de mañana en Zaragoza "estén acertados", por lo que mostró su "plena confianza" en que los árbitros del próximo partido estén "acertados" en sus decisiones.