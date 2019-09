La ¿justicia? del videoarbitraje

“Lo que es, es”. Con esas palabras, Diego Martínez quiso dejar claro que el VAR hace más justo el fútbol. El técnico del Granada CF ya manifestó la pasada temporada, estando su equipo en Segunda División, la necesidad de la tecnología en el fútbol profesional. Medios que sí existían en LaLiga Santander ya en el curso pasado pero no en la actualmente llamada Liga SmartBank. Pero como era previsible, nunca llueve a gusto de todos. Cuando el videoarbitraje beneficia a un club, es el sistema más justo del mundo. Cuando no es así, como le ocurrió al Celta el pasado domingo, llegan las quejas, el VAR no se está aplicando bien y demás.

¿Justicia?

Con la norma en la mano, las dos decisiones de Prieto Iglesias en Balaídos fueron correctas. Pero claro, dejar a un equipo con dos menos con más de una hora por delante no es habitual. Pero los responsables del VAR, con Jaime Latre al frente, no fueron tan valientes, por ejemplo, en el tanto anulado a Machís en el minuto 38 por fuera de juego de Roberto Soldado, o en el penalti por agarrón a Antonio Puertas en la segunda parte. De señalarlas, habrían sido demasiadas decisiones en contra de un mismo equipo y más jugando en casa. Las imágenes eran evidentes, pero los responsables arbitrales, tanto en el campo como en la sala VAR, no fueron tan atrevidos. Por no hacer referencia al tiempo que se pierde cada vez que hay que tomar una decisión.

De hecho, el programa El Partidazo del canal Vamos aportó una estadística del tiempo que se perdió en cada uno de los partidos de la pasada jornada para ver las jugadas polémicas. Según dicha tabla, el choque en Balaídos fue el que más minutos acumuló, con nueve minutos y cinco segundos, todos ellos en el primer tiempo. A ello habría que sumar dos cambios y la pausa de hidratación. Pero el descuento fue de seis minutos. Incomprensible.

Asusta

Pero al margen de cuestiones arbitrales, hay que quedarse con la capacidad goleadora que está teniendo el cuadro nazarí a domicilio. Una media de tres tantos por partido ha convertido al conjunto rojiblanco en un rival temible, con una pegada tan sólo superada por el Barcelona y el Villarreal. En las últimas siete salidas entre el final de la anterior campaña y el inicio de esta, el Granada CF no ha perdido. Se sigue manteniendo ese idilio con los encuentros lejos de Los Cármenes que, de seguir, así facilitará mucho la permanencia en la categoría. Porque, aunque a día de hoy los rojiblancos sean sextos, es una posición real pero en cierto modo ficticia, teniendo en cuenta los transatlánticos con los que compite.

Repartido

La palabra equipo es la que el cuerpo técnico lleva a rajatabla en el día a día. Viendo los números, más que nunca esa premisa se cumple. Nueve tantos ha anotado el cuadro nazarí obra de siete jugadores distintos además del tanto en propia puerta en Villarreal. Tan sólo repite Antonio Puertas, lo que deja claro que tener un bloque cohesionado, en el que todos van a una y no se depende de nadie, es la clave en esta y en cualquier categoría.

Llega el Barça

Y por si la afición no estuviera ilusionada, el sábado llega al Nuevo Estadio de Los Cármenes el actual campeón de Liga, el FC Barcelona. Este lunes se pusieron a la venta las entradas via online y este martes, se abrirán las taquillas de la instalación del Zaidín. Teniendo en cuenta que las más baratas, en los fondos, cuestan 110 euros, no sería de extrañar que para cuando los aficionados que quieran ver a uno de los mejores equipos del mundo vayan a adquirirlas presencialmente, ya están agotadas las más económicas. Diego Martínez deseó en la rueda de prensa posterior al duelo en tierras gallegas un campo lleno para la cita ante los culés, en la que Messi seguramente debute este año en la competición doméstica. Pero la vuelta al 'cole' pesa, y mucho, y los precios no son precisamente baratos para acudir acompañado. Aunque a buen seguro que habrá un gran ambiente teniendo en cuenta, además, el buen nivel que están mostrando los rojiblancos.