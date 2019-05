Los más de mil espectadores que acudieron al Municipal de Armilla no salieron para nada disgustados con el que partido que vieron. Y no lo hicieron porque el Granada CF plantó cara, y mucha, a uno de los mejores equipos juveniles del país. Los de Rubén Torrecilla se enfrentaron al FC Barcelona al que sometieron por momentos gracias a la personalidad que mostraron. La filosofía de tocar y tocar, presión alta y control del ritmo del encuentro la llevaron a rajatabla no dejando respirar a su rival cuyo juego es ese. Se empató (2-2) y viajarán a la Ciudad Condal en desventaja pero seguro que competirán de tú a tú ante los de Denis Silva.

Posesión

La única duda que existía era si los rojiblancos iban a ser capaces de quitarle el balón a los culés. Pero pronto la solventaron, siendo los absolutos dominadores del choque. La tripleta formada por Isma Ruiz, Aranda y Lavela permitía a Dani Moreno contar con opciones de remate que poco a poco fueron llegando. Fue Aranda el que gozó de la primera ocasión a los ocho minutos con un disparo que Tenas atajó sin problemas.

Los rojiblancos sometieron en varias fases del encuentro al cuadro culé que se vio sorprendido

La respuesta llegó por medio de Jandro de falta directa que se marchó fuera. Pero fueron los nazaríes los que poco a poco fueron encerrando al Barça en su campo. Y fruto de ello, los de Torrecilla se pusieron por delante en el apagado marcador del Municipal de Armilla obteniendo un premio al gran inicio que realizaron. Fue Dani Moreno su autor con un extraordinario remate de cabeza tras centro de Lavela desde la izquierda. El gaditano se elevó entre todos los zagueros visitantes para colocar el esférico en la escuadra de Tenas que tan sólo pudo mirar cómo el cuero se alojaba en su portería.

Con el tanto en contra, los azulgrana se vieron obligados a estirarse buscando con más insistencia la portería de De la Osa, que dejó en el banquillo a Arnau, recientemente renovado. Marqués pudo establecer la igualada antes de la media hora pero no tardó mucho más en anotar el tanto del empate. Un gol que llegó en un despiste de todo el Granada CF tras una jugada de estrategia que sacaron rápidamente y que sorprendió a la zaga local. El '9' culé no desaprovechó el centro de Anssu, muy eléctrico a lo largo de los 90 minutos.

Los azulgrana tiraron de pegada para igualar en dos ocasiones pero no estuvieron cómodos

El gol no afectó en exceso al juvenil granadinista, que se fue al descanso con empate pero que pudo irse por debajo en el marcador si Nils, en el 43', no hubiera estrellado un disparo en el palo de De la Osa.

Presión adelantada

La presión adelantada que ordenó Torrecilla siguió siendo efectiva en el segundo acto, así como el dominio del esférico. Una filosofía a la que nunca renunció el Granada CF. Así llegó el segundo tanto en el minuto 52 tras una contra liderada por Aranda, que cedió a Cristian para que se acomodase el cuero con la zurda y volver a adelantar a los rojiblancos.

Al igual que sucedió en la primera mitad, la reacción de los de Denis Silva llegó pronto, teniendo más presencia en campo contrario. Los catalanes tiraron de pegada porque no tuvieron excesivas opciones pero cuando gozaron de ellas llevaron el 'uy' a la grada. Primero fue Jandro de falta el que puso a prueba a De la Osa, que respondió con una extraordinaria parada enviando a saque de esquina. Un córner tras el que volvió a salvar a su equipo del empate, al igual que hizo a un cuarto de hora del final a disparo de Antonio desde la frontal.

Los locales optaron por jugar a la contra con Dani Moreno y Cristian como protagonistas, pero no supieron aprovechar ninguna de las ocasiones de las que gozaron. Todo lo contrario que el FC Barcelona, que gracias a una subida al ataque del lateral Álvaro Sanz estableció la igualada definitiva con un golpeo cruzado a once minutos del final.

Última opción

Parecía que el duelo iba a entrar en una fase tranquila en su recta final pero los rojiblancos tuvieron una última opción para viajar a Barcelona con ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, la vaselina que intentó Castillo en el 81' se fue fuera por poco. El próximo sábado, a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se decidirá quien pasa a cuartos pero ocurra lo que ocurra, la temporada del conjunto entrenado por Rubén Torrecilla ha sido excelsa.

Puede ver el resumen del partido en el siguiente vídeo: