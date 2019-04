Meritorio punto el cosechado por parte del Recreativo Granada en el feudo de un complicado rival como es el San Fernando. Se medían en el Iberoamericano dos equipos con objetivos muy distintos pero con la necesidad de sumar los tres puntos. Los locales buscaban una victoria para mantener viva la esperanza en su lucha por ocupar los puestos de play off por el ascenso. El filial nazarí, por su parte, necesitaba un triunfo para huir de la zona roja de la tabla. Finalmente reparto de puntos que deja mejor sabor de boca a los pupilos de David Tenorio, que suman tres empates consecutivos en Liga.

Aburrido

El partido no fue nada vistoso, con muy pocas ocasiones de gol para ambos conjuntos. El Recreativo Granada deberá hacer bueno el empate conseguido en tierras gaditanas en la próxima jornada de liga, en la que se mide al equipo más en forma de la categoría, el Marbella de David Cubillo, el cual suma catorce jornadas seguidas sin conocer la derrota.

La primera parte comenzó con un notable dominio por parte del San Fernando. El cuadro gaditano salió al terreno de juego de Bahía Sur con la predisposición de adelantarse en el marcador con un tanto tempranero. A pesar de dominar la posesión del balón, el conjunto local no fue capaz de terminar sus acciones ofensivas y generar peligro sobre la portería defendida por Lejárraga. Los pupilos de David Tenorio permanecieron el primer cuarto de hora con las líneas defensivas muy juntas, sin facilitar espacios y esperando su oportunidad de gol a través de vertiginosos contragolpes.

Menos dominio

El dominio inicial por parte del cuadro de José Herrera se fue diluyendo a medida que pasaban los minutos. Tan sólo destacaron dos tímidos disparos de Pau Franch y Carri. El principal peligro del San Fernando venía a través de los lanzamientos a balón parado y de los córners botados por el veterano y talentoso jugador Pedro Ríos.

Cuando corría el ecuador del primer acto, el partido entró en una fase soporífera en la que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia. Mucho balón largo, mucho intercambio de posesiones y poco juego vistoso y combinativo por parte de los dos equipos.

La realidad es que ambas escuadras, conscientes de la importancia de sumar los tres puntos en la lucha por sus respectivos intereses, priorizaban la seguridad defensiva a lanzarse al ataque y abrir así espacios a su rival. No había tiempo para más y el colegiado determinó el final de unos primero cuarenta y cinco minutos de partido con cierto dominio gaditano, pero con un Recreativo Granada que apenas sufrió.

Segundo acto

El inicio de la segunda mitad comenzó con la misma dinámica que lo hizo el inicio del primer asalto. El conjunto nazarí no quería ofrecer fisura alguna en su juego, por lo que cedió la iniciativa a un San Fernando que buscaba fracturar el engranaje defensivo de un trabajado Recreativo. Los minutos pasaban y el encuentro estaba condenado al empate, hecho que aceleró las prisas de un San Fernando que veía como no sólo no marcaba, sino que apenas inquietaba la portería de Lejárraga.

A falta de diez minutos para el final del partido, David Tenorio quiso dar un golpe de efecto a la dinámica del choque con un doble cambio. Isi y Adri Rivas entraron por un Yael y un Caio Emerson que no gozaron de protagonismo en la zona ofensiva, pero que se vaciaron físicamente en el campo.

Más frescura

Las variaciones en el once del cuadro nazarí aportaron frescura a un Recreativo Granada que gozó de la ocasión más clara del encuentro en el 75' tras un balón dividido que logró atrapar Adri Rivas pero que falló ante la salida del arquero Rubén Gálvez. En el 82', el Recreativo Granada quemó su última bala dando entrada a Javi Ontiveros por Juancho.

A falta de tres minutos para el final del encuentro, el colegiado Escudero Marín mostró la cartulina roja a Pedro Ríos por levantar la pierna de manera peligrosa ante la salida del guardameta Lejárraga. Los visitantes no gozaron del tiempo necesario de superioridad numérica para lanzarse a por un gol que habría valido tres puntos de oro en el Estadio Iberoamericano.