El reto de Almendralejo

Para el reto de esta tarde, desde las 18:00 horas en Almendralejo, Diego Martínez no va a poder contar finalmente ni con Alberto Martín ni con Rodri Ríos. El centrocampista ha estado toda la semana convaleciente por una tendinopatía en una rodilla y no llega a tiempo de jugar. Lo mismo le ocurre al delantero, que ya faltó ante el Osasuna en la pasada jornada por un esguince de tobillo que se produjo contra el Lugo. Fran Rico completa el parte de bajas.

El límite salarial impide un nuevo reencuentro con Íñigo López

En el Extremadura, como en la mayoría de equipos de la categoría, hay presencia de ex rojiblancos. En el banquillo está Juan Sabas, que fue el segundo entrenador del Granada durante la etapa de Abel Resino como máximo responsable de los nazaríes. Además, en la plantilla de los de Almendralejo se encuentra Íñigo López, central que fue uno de los protagonistas del ascenso a Primera. Ha llegado este verano al Extremadura procedente del Huesca pero aún no ha podido debutar debido a que su ficha no ha podido ser tramitada por culpa del límite salarial que LaLiga impone a los equipos. Sabas habló muy bien de él esta semana y le hubiera venido de maravilla contar con sus servicios por los problemas que tiene en la zaga, pero no habrá reencuentro entre el zaguero y el Granada CF.