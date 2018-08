Dos retoques a falta de las salidas

A falta de nueve días para que se cierre el mercado de fichajes, las oficinas de los clubes del fútbol español comienzan a estresarse. Suele ser habitual que en las últimas 48 horas antes de que se inicie el mes de septiembre, la Liga de Fútbol Profesional reciba numerosas comunicaciones de altas y bajas de los 42 equipos que la integran, y todo hace indicar que el Granada CF no será ajeno a ello.

A día de hoy, Diego Martínez cuenta con 23 jugadores con ficha tras las recientes incorporaciones de Fede San Emeterio y Alejandro Pozo. Pero entre ellos hay dos piezas a las que se les busca acomodo. Numéricamente la entidad rojiblanca podría firmar y completar las licencias permitidas, que son 25, pero el límite salarial del que se dispone a día de hoy no permite hacerlo pues se quedarían en la grada al no poder ser inscritos.

Es por ello por lo que en las oficinas del estadio de Los Cármenes se busca desesperadamente salida a Javi Varas y Raúl Baena, jugadores que están en la dinámica de entrenamientos del equipo y que si no encuentran equipo integrarán la plantilla. Su situación en el día a día es la de dos futbolistas más, pero no deja de ser incómodo para todas las partes que trabajen con unos compañeros con los que seguramente no compartirán vestuario a partir de septiembre. Hay tres opciones: seguir contando con ellos, por lo que habría posiciones que quedarían superpobladas y otras con déficit de efectivos; rescindir el contrato con el consiguiente gasto para la entidad pero siempre que sea reduciendo cantidades para liberar dinero y poder así fichar; o encontrarles equipo.

Tal y como recordó Fran Sánchez, gerente deportivo, en la presentación de Pozo, se está trabajando en un varias bajas para poder completar el plantel, pero todo hace indicar que no serán hasta los últimos días de la próxima semana cuando se comience a ver la luz en un túnel que quizá no tenga salida.

Si Varas siguiera, tendría que pelear por un puesto con Rui Silva y Aarón. Por fichas no habría problema pero no es la mejor solución dejar a un portero sin convocar cada jornada que además no podría actuar con el filial.

Por su parte, la posición que ocupa Raúl Baena está más que cubierta sobre todo con la llegada de Fede San Emeterio. En pretemporada, el técnico rojiblanco lo ha empleado como central ante la escasez de efectivos en dicha zona pero en su puesto natural, en el eje de la medular, tendría la competencia de Alberto Martín y Nico Aguirre además del citado San Emeterio. Y ello sin contar con Montoro y José Antonio, de un perfil más organizador.

No hay que esconder que la plantilla de Diego tiene carencias y algunos puestos están cogidos con pinzas aunque sea numéricamente. Con la llegada de Pozo, las bandas están cubiertas pues ahí pueden jugar tanto el sevillano como Vadillo, Fede Vico y hasta Antonio Puertas aunque no es su posición natural. Y ello sin contar con Juancho, que puede actuar en ambos flancos y la media punta.

Son la posición de central y la de delantero las que generan más dudas. Atrás porque son tres los efectivos con ficha a día de hoy (Germán, Martínez y Pablo Vázquez) pero se requiere de una pieza más para que así Víctor Díaz pueda jugar como lateral. También podría actuar ahí San Emeterio pero el eje de la medular es su sitio.

Arriba, y aunque el míster declare que para él tanto Vadillo como Fede Vico sean delanteros, se requiere de un tercer elemento, de un perfil distinto al que se tiene y más teniendo en cuenta la tendencia a lesionarse de Adrián Ramos como ha demostrado en el año y medio que lleva en Granada. Un '9' fuerte físicamente y que sea rematador completaría la zona atacante.

Una tercera posición podría ser la media punta pero las prioridades son dos: central y delantero. Que vengan o no dependerá de aspectos económicos. Nueve días con mucho trabajo por delante para cerrar un plantel que busca el domingo la primera victoria de la temporada.