El fútbol y la música nunca han estado reñidos, que le pregunten a Piqué. En el vestuario de un equipo de fútbol suelen sonar las canciones más bailables del momento, hay jugadores que cambian las botas por los discos y hay músicos famosos muy amigos de futbolistas destacados. Incluso también está el que piensa, seguramente agarrándose a aquello de que la música amansa a las fieras, que cuando un equipo vive el peor momento en años lo más adecuado es invitar a tus aficionados a crear una lista de Spotify. Si eso ocurriera ahora no hay dudas de la canción que elegirían los seguidores. "Que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare...", la pegadiza letra de Patricia Manterola resuena en la cabeza de todo rojiblanco de bien en la previa del choque de esta noche en Riazor ante el Deportivo con el deseo, como dice la canción, de que el Granada no frene, no pare, prolongue su racha de buenos resultados y pueda seguir situado en la zona alta de la clasificación.

Tras ganar consecutivamente a Osasuna (2-0), Extremadura (1-3) y Rayo Majadahonda (3-0), la formación que dirige Diego Martínez comenzará a las nueve de la noche su examen más exigente en lo que va de Liga. Visita a un Deportivo claro favorito a subir al ser uno de los descendidos de Primera, a un equipo, como ocurría la pasada campaña con el rojiblanco, candidato a todo por presupuesto y plantilla.

Nico Aguirre, fuera por lesión de una lista de 19 a la que vuelven Adri y José Antonio

Para tratar de asaltar Riazor, el Granada podrá contar finalmente con Montoro y con Adrián Ramos. Los dos jugadores se tuvieron que retirar lesionados del pasado partido aquejados de problemas musculares. Han estado toda la semana entre algodones y casi sin trabajar con el grupo, aunque los entrenamientos a puerta cerrada del viernes y el sábado sirvieron para determinar que están disponibles.

Otra cosa es que sean titulares, especialmente en el caso de Montoro, jugador que ya tuvo alguna lesión muscular la pasada campaña y que ha estado de baja esta semana por una elongación.

Diego Martínez tendrá que decidir si los alinea de inicio, lo que le llevaría a apostar por el mismo once titular de la anterior jornada contra el Rayo Majadahonda, o si apuesta por otros jugadores.

De hecho, no es ni mucho menos descartable que el Granada pueda incluso variar su dibujo. Hasta ahora ha usado varios esquemas pero siempre ha partido de inicio con el 1-4-2-3-1.

Hay sobre la mesa varias opciones más: una defensa de tres centrales y dos carrileros, lo que permitiría jugar de inicio juntos a Martínez y a Quini, que se quedó en el banco en el último partido al entrar el central onubense en el once titular y pasar Víctor Díaz al lateral; actuar con Fede San Emeterio como único pivote con zaga ya sea de cuatro o de cinco; dar la alternativa de inicio a Pozo, cuyas cualidades se pueden adaptar muy bien a este encuentro; o apostar, con o sin Pozo en el once, por un nueve falso como Antonio Puertas, en estado de gracias al marcar cinco goles en los cuatro últimos encuentros.

Martínez se ha llevado a La Coruña a 19 jugadores, con Adri Castellano y José Antonio retornando a la lista, Nico Aguirre y Fran Rico como bajas por lesión, y con Pablo Vázquez como único descarte por decisión técnica.

El triunfo de Las Palmas al Málaga hace que el Granada esté obligado a ganar, y además hacerlo por más de un gol de diferencia, para asaltar los puestos de ascenso directo.

El Deportivo llega al choque tras haber pinchado en la Copa del Rey ante el Zaragoza (2-1) y haber sufrido su primera derrota de la temporada en Liga en el campo del Alcorcón (1-0).

No podrán jugar por lesión Diego Caballo ni el argentino Sebastián Dubarbier, por lo que Saúl García será el lateral zurdo del plantel. La lista de ausencias la completan el lesionado Borja Valle y el danés Michael Krohn-Dehli, que fue expulsado por segunda vez esta temporada en el partido con el Alcorcón.

El Granada no ha perdido en los quince últimos partidos jugados ante el Deportivo. Que el ritmo no pare.