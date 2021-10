Robert Moreno da oportunidades a todos sus jugadores menos al canterano Isma Ruiz

Cuando un equipo no obtiene los resultados esperados, desde los cuerpos técnicos se trata de buscar soluciones para evitar que la mala racha se prolongue. Dicha situación está quedando de manifiesto en el Granada CF, cuyo inicio no ha sido el mejor, lo que ha llevado a Robert Moreno a tirar de los recursos que tiene en su plantilla para cambiar la dinámica.

Desde su llegada, el preparador catalán avanzó que él no tiene un once tipo y que suele ir cambiando sus alineaciones en función del rendimiento de sus pupilos durante la semana en los entrenamientos. Pero, si encima los resultados no llegan, su costumbre se convierte en obligación para tratar de mejorar las prestaciones de su equipo.

Sin once claro

Que no tiene un once que los aficionados se sepan de memoria es evidente. En las siete jornadas que se llevan disputadas, no ha repetido una misma alineación. En unas ocasiones por problemas físicos, en otras por tener que afrontar tres duelos en una misma semana y, por último, al no quedar satisfecho con la aportación de determinados futbolistas. El caso es que, si el año pasado el once formado por Rui Silva, Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva, Gonalons, Yangel Herrera, Montoro, Machís, Kenedy y Soldado, que fue la base sobre la que trabajó Diego Martínez y para los más fieles era el once tipo, en este curso todo ha cambiado.

Domingos Duarte es el jugador que más minutos ha estado sobre el terreno de juego

‘Adivinar’ una alineación al ex seleccionador nacional es poco menos que una quimera. A diferencia de la campaña anterior, en la que la carga de partidos provocó muchos problemas físicos en la plantilla, en especial a nivel muscular ante la exigencia al jugar tres competiciones, esta temporada la enfermería no está tan ocupada. Pero aún así, los cambios se producen jornada tras jornada y, hasta el momento, con poco rédito.

De los veintitrés componentes de la primera plantilla, únicamente el canterano Isma Ruiz no ha gozado de minutos. Estuvo a punto de entrar ante el Valencia y, de hecho, estaba preparado en la banda pero el penalti cometido por Antonio Puertas sobre Gayà y su posterior transformación, hizo que el único granadino que ha debutado en Europa con la camiseta del Granada CF tenga que esperar para gozar de minutos este año en LaLiga Santander.

El resto de componentes del plantel han tenido oportunidades con más o menos acierto. Hasta el pasado lunes, en el duelo ante el Celta de Vigo en Balaídos, Domingo Duarte era el único fijo para el preparador de Hospitalet. Lo había jugado todo pero el golpe que sufrió con la salida de Luís Maximiano que le dejó aturdido, impidió que completara todos los minutos en lo que llevamos de temporada. El resto de profesionales han ido entrando y saliendo de las alineaciones y, en algunos casos, con más pena que gloria.

Con más minutos

El segundo componente que más tiempo sobre el verde acumula es Carlos Neva, que ha sido titular en todas las citas salvo en el choque ante el Barcelona. Le siguen Germán y Montoro, pese a que el centrocampista valenciano únicamente ha formado de inicio en cuatro ocasiones. Las lesiones de Eteki en el Camp Nou y de Gonalons en Vigo hizo que entrara desde el banquillo en la primera mitad y jugara en ambos casos más de una hora.

Hay puestos, como el del lateral derecho, que no tiene un dueño definido

Además, hay posiciones en las que no está claro en quien confía más Robert Moreno. Es el caso del lateral derecho. Comenzó jugando Dimitri Foulquier pero se marchó traspasado al Valencia. Se firmó a Arias, que no está siendo precisamente el jugador favorito de la afición rojiblanca, y últimamente ha entrado Quini, ofreciendo un buen rendimiento. Con Víctor Díaz no parece contar mucho el técnico y cuando lo ha empleado ha sido casi siempre de central. Sobre todo tras el duelo ante el Rayo Vallecano en el que lo pasó muy mal en su puesto natural ante el ex rojiblanco Álvaro García.

Rotación en el eje

En la medular cuenta con cinco efectivos, además de Isma Ruiz, que han ido rotando. Empezó confiando mucho en Monchu pero sus prestaciones no están siendo las esperadas. Gonalons es su hombre ancla pero el galo suele sufrir problemas físicos con asiduidad, algo que está supliendo con la polivalencia de Luis Milla. En las bandas es evidente que Machís es ‘capitán general’ pero tan sólo ha completado un choque en su totalidad. El resto han ido entrando y saliendo del once.

Atacantes

Arriba, Luis Suárez es el delantero que más tiempo ha gozado, sea como referencia, acompañado o partiendo desde una banda. Pero su desgaste físico en cada cita hace que termine siendo sustituido. Y es que Duarte es el único que ha salido siempre de inicio. Con seis titularidades se encuentran Neva, Germán, Gonalons y Suárez, y con cinco Luis Milla. Esa sería la base de un equipo en el que el reparto de los esfuerzos está siendo la tónica, bien sea para estar frescos a nivel físico o bien para buscar soluciones ante el mal arranque de temporada de los rojiblancos.