Campaña a favor de Robert Moreno en las redes sociales

La situación en la tabla clasificatoria del Granada CF no es la mejor. Eso es una evidencia. Y cuando los resultados no acompañan, todas las miradas van dirigidas al máximo responsable deportivo que suele ser el entrenador. Que Robert Moreno no tiene todo el cariño que le gustaría por parte de la afición granadinista es claro. Desde que hiciera una declaraciones nada oportunas tras el duelo ante la Real Sociedad, hay un sector del público que no le perdona su actitud pese a que pidió perdón.

A lo largo de lo que se lleva de temporada ha habido un par momentos en los que la afición ha pedido su dimisión. Y en el anterior duelo en Los Cármenes ante el Real Madrid, cuando se anunció su nombre por megafonía, hubo pitos y no unos pocos. En catorce encuentros, los rojiblancos tan sólo han vencido dos partidos y eso es motivo más que suficiente para muchos aficionados que quieren un cambio en el banquillo de su equipo.

#YoSoyRobert

Pero hay otros que apuestan por el preparador catalán. En concreto, en los últimos días se ha generado una campaña pro Robert Moreno que pretende apoyar al técnico sobre todo de cara a la importante cita del próximo viernes ante el Alavés. Bajo el hashtag #YoSoyRobert, son muchos los seguidores que en Twitter han anunciado que tienen intención de apoyar al entrenador de su equipo y centrarse en el objetivo de vencer al Alavés.