"Hay que saber sufrir"

Juegue el Granada el sábado o el domingo, el técnico Diego Martínez ofrece los viernes las ruedas de prensa previas a los partidos de Liga. Sin embargo, como el choque ante el Deportivo de La Coruña se disputa en lunes y LaLiga obliga a los entrenadores a hablar ante los periodistas con una antelación máxima de 48 horas, el preparador rojiblanco compareció ayer para analizar la visita a Riazor.

El técnico confirmó, tras el entrenamiento a puerta cerrada que los nazaríes completaron en su Ciudad Deportiva, que el argentino Nico Aguirre "prácticamente seguro" que no va a llegar al choque ante el Deportivo, mientras que van a esperar "hasta el último momento" para confirmar o descartar la presencia de Montoro y de Adrián Ramos, algo que se conocerá esta misma mañana.

Las ausencias podrían provocar cambios no sólo en el once titular sino también en el dibujo inicial que vaya a emplear el preparador. "Me gustan los cambios y modificar con una intención, no por el rival o la disponibilidad que tengamos, sino por nuestra riqueza táctica. En todos los partidos hemos mutado y eso es algo que vamos a seguir haciendo durante la temporada para intentar sacar el máximo partido a los estados de los jugadores y a las circunstancias que nos plantean los equipos. Tenemos que seguir perfeccionando e introduciendo variantes para ser mejores", explicó.

Martínez no escatimó en elogios al Deportivo, aunque siempre mostrando confianza en las opciones de los suyos: "En esta categoría el cartel de la temporada anterior tiene poco que ver, todos son muy difíciles, aunque el Deportivo es uno de los tres equipos top. Cualquier jugador de un once inicial suyo es top en la categoría, es un equipo que pertenece a otro universo respecto al nuestro, pero en noventa minutos más el añadido vamos a intentar acortar esas diferencias".

"Cualquier partido en Segunda depende de los detalles, y en este más porque el error te penaliza por su verticalidad y su nivel. Tienen muchos jugadores que en una acción individual pueden cambiar un partido", añadió.

Sobre el choque, comentó que "en este partido vamos a tener que saber sufrir porque ellos tienen mucha calidad, mucho desborde, y el error penaliza mucho. Tenemos que ir al máximo de nuestro máximo para tener opciones".

"Es muy motivante el partido porque queremos mostrar nuestra mejor versión en ese escenario y ante un gran rival. Es necesario que tengamos el doble de concentración y eficacia de lo habitual. Y la clave es que juguemos teniendo personalidad, que el equipo se muestre con personalidad, como el equipo que somos. Nos tocará sufrir, y la tolerancia a esos momentos malos nos llevará a aprovechar los buenos momentos que tengamos durante el partido". subrayó.

Martínez tiene claro que al Deportivo no le va a afectar la pasada derrota contra el Alcorcón e incidió en las virtudes colectivas de los gallegos: "Se le lesionan los dos laterales zurdos y saca a un tercero también de puesto específico como Saúl. Es algo que nunca había visto. Tiene una idea definida y colectivamente son un gran equipo". Además, sobre los puntos que ya se ha dejado en el camino, el entrenador del Granada CF recordó que "de cinco partidos ha jugado cuatro fuera".

Tal y como hizo en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Rayo Majadahonda, Martínez incidió en el margen de mejora que aún tienen los suyos. "Desde el resultado vamos a opinar que estamos muy bien, pero el equipo tiene cosas que mejorar, tiene que crecer en facetas, aunque tenemos que disfrutar el momento. Como colectivo te hace mejor enfrentarte a los mejores. Exigirte en cosas que hasta ahora no has tenido que medirte. Nos interesan el proceso de construcción y ser un equipo competitivo alimentando la confianza, los sistemas de juego y lo que hacemos bien. Que las oscilaciones de rendimiento las equilibremos y siempre seamos competitivos", dijo.