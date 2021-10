Carrera por la salvación del Granada CF

No hay mal que por bien no venga. Eso debieron pensar en el seno del Granada CF al observar cómo el Consejo Superior de Deportes confirmaba el aplazamiento del Real Madrid-Athletic Club y el Granada-Atlético de Madrid correspondientes a la novena jornada. La razón, a pesar de la oposición de la Real Federación de Fútbol, está clara: no hay descanso para los jugadores sudamericanos de LaLiga que han disputado eliminatorias durante este parón de selecciones.

Recuperar ausentes

La parte positiva de esta situación, siempre en clave nazarí, es que el conjunto de Robert Moreno puede sacar varias ventajas de este prolongado descanso. De haberse disputado este fin de semana, el plantel rojiblanco habría contado con las bajas de Darwin Machís y Luis Abram (ambos convocados por sus respectivos combinados nacionales) y de los lesionados Domingos Duarte, Ángel Montoro y Yan Eteki. Este parón ‘extra’ hará que todos, quizás a excepción del central luso y el centrocampista africano (con una lesión fibrilar), puedan estar en el siguiente partido.

Coger tono

Pero lo realmente interesante de este reposo competitivo se percibe al analizar el calendario más inmediato del Granada CF. Con el partido del Atlético de Madrid aplazado y sin fecha programada, los granadinos pueden centrarse en cuerpo y alma en uno de los tramos más trascendentales de la temporada, pues disputarán en apenas tres semanas cuatro encuentros que marcarán el devenir de los nazaríes el resto del curso.

El choque más próximo de LaLiga Santander lo disputarán el próximo viernes, 22 de febrero, en El Sadar ante Osasuna, uno de los, a priori, contrincantes directos en la pelea por evitar el descenso pero actualmente quinto clasificado gracias a un comienzo liguero casi inmejorable. Los navarros servirán como baremo para medir si la mejora mostrada en el último partido ante el Sevilla tiene continuidad.

Racha vital

Cinco días después, en la jornada intersemanal que los granadinistas jugarán en jueves, recibirán al Getafe, colista de Primera División, en el Nuevo Los Cármenes, en un duelo capital por salvar la categoría.Sólo pasarán 72 horas desde el, para bien o para mal, resultado clave frente al conjunto azulón, cuando los pupilos de Robert Moreno viajen al Ciutat de València para vérselas con otro candidato (decimoctavo, marcando el descenso) a luchar hasta el final por mantenerse: el renovado Levante de Javier Pereira.

El Tourmalet por la salvación finalizará el fin de semana del siete de noviembre con la consecución del cuarto partido consecutivo con un equipo de la zona media-baja, que se celebrará en el RCDE Stadium contra el Espanyol de Vicente Moreno.