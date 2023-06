Samu Omorodion: "Tenemos muchas opciones de ganar el Europeo"

Samuel Omorodion Aghehowa (Melilla, 05/05/2004) está “viviendo un sueño”. El delantero del Granada CF ha realizado su mejor temporada a nivel individual, anotando 18 goles con el filial del conjunto nazarí en Segunda Federación. Un año inolvidable culminado con el ascenso a Primera Federación y con el debut con la Selección Española sub-19.

Poco más le podría haber pedido Samu a la temporada 2022/2023. El delantero español ha sido un fijo en el Recreativo Granada, conjunto con el que ha logrado el ascenso de categoría siendo máximo goleador tanto de la fase regular como de los 'play offs' de ascenso: 18 goles en 33 partidos. Una temporada perfecta para el conjunto andaluz, sumando los ascensos de los primeros equipos masculino y femenino a Primera división.

La guinda del pastel llegó el pasado mes de abril en forma de convocatoria con la Selección Española sub-19.

Samu fue citado por el seleccionador nacional, José Lana, para el doble compromiso contra la selección de Mauritania disputado el pasado mes de mayo en Alfaz del Pi (Alicante). El delantero anotaba su primer gol con España en su primera titularidad como internacional el pasado 4 de mayo.

La llamada

"Para mí es un sueño vestir la camiseta de mi país", asegura el delantero. Llegué de entrenar y me llamó el delegado del club, que me confirmó la llamada. No me lo creía. Todos nos emocionamos, una experiencia única.

La acogida le ha impresionado en todos los sentidos, "hay unos capitanes fantásticos, al igual que los compañeros. Me han acogido desde el primer minuto. No hay Selección como nosotros, vamos a luchar por conseguir el Europeo".

Samu destaca la unidad del equipo de cara al objetivo que tienen entre ceja y ceja: ser campeones en Malta el próximo 16 de julio: “Es un grupo fantástico. Creo que tenemos muchas opciones de ganar el Europeo, no creo que haya selección mejor que nosotros”.

Finalmente ensalza la figura de su madre, Edith, un apoyo incondicional desde su niñez: “Siempre hablo de mi madre, es la mujer más importante de mi vida y por la que estoy hoy aquí. Se lo debo todo a ella”.

Samuel sueña con poder dedicar el triunfo en Malta a su madre y, de algún modo, devolverle todo lo que le ha dado a lo largo de su vida.