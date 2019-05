La Ciudad Deportiva del Granada CF acogerá el próximo domingo una final para dos equipos con objetivos muy distintos en el duelo de ‘Recres’. Los de David Tenorio con un triunfo sellarán prácticamente su permanencia en la categoría evitando, eso sí y de manera segura, descender de manera directa aunque podrían disputar la promoción.

Pero no será fácil porque enfrente tendrán a un conjunto que se está jugando la primera plaza y las ventajas que ello supone en el play off, aunque para ello no puede fallar pues el Melilla, con el que está empatado a puntos, es el actual líder y le tiene ganado el average particular. La trayectoria de los de José María Salmerón es espectacular sobre todo en la segunda vuelta y más con la llegada del nuevo año.

Espectacular racha

El Decano del fútbol español suma veinte partidos sin perder en los que ha sumado catorce victorias y seis empates encajando tan sólo nueve goles en dicho periodo. Además, y según destaca la cuenta de Twitter vintage_stats especializada en estadísticas, es el único equipo de Primera, Segunda y Segunda División B que no ha recibido dos o más goles en ningún partido de liga en el año 2019. Por si fuera poco, es el tercer equipo con más puntuación tras el Racing de Santander y empatado con el Melilla con 72 puntos de los 80 que componen la categoría de bronce.

Unos guarismos que han vuelto a ilusionar a una ciudad que quiere volver al fútbol profesional tras varias campañas rozando la desaparición. Por ello, no ha sentado muy bien que el encuentro se dispute en la Ciudad Deportiva del Granada CF y no en Los Cármenes. Pero la disputa del choque del primer equipo ante el Tenerife este viernes y la celebración de la Copa de la Reina el sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad hace que sea inviable jugar en la instalación del Zaidín y, por tanto, poder acoger a la afición blanquiazul que tenía intención de desplazarse en masa.

Sin sancionados

La buena noticia es que Tenorio no tendrá sancionados y además recupera para la cita ante los onubenses a Jean Carlos y Garrido, que cumplieron ante la Balompédica Linense un partido por acumulación de amonestaciones. Un choque que dará comienzo a las 18:00 horas en horario unificado fijado por la Federación Española de Fútbol.