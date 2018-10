Una segunda línea demoledora

Hay muchas diferencias entre el Granada CF de la pasada campaña y la de esta, tanto en números como en sensaciones, ambiente y, a priori, objetivos. Pero en el terreno de juego hay una más que evidente y es la no dependencia de ningún jugador. Si en el curso pasado cada vez que Darwin Machís estaba ausente los cimientos poco menos que se tambaleaban, este año pese a contar a día de hoy con el Pichichi de la categoría (junto a Rubén Castro, Quique González, Sory Kabay y Enric Gallego) como es Antonio Puertas, no es tan evidente esa dependencia. Sobre todo porque hasta el momento los rojiblancos están mostrando armas más que suficientes para no echar de menos a nadie cuando está ausente.

Se puede criticar que los llamados 'hombres gol' como Adrián Ramos o Rodri Ríos tienen una cifras muy pobres frente al arco contrario. Pero lo cierto es que la segunda línea rojiblanca es la que está marcando la diferencia. Cuatro hombres que además de capacidad anotadora tienen facilidad para asistir a sus compañeros. Al margen de las dudas que están generando a los rivales por su movilidad pues se les puede ver tanto en banda como por dentro a todos ellos.

Entre los cuatro medias puntas han anotado 10 goles y repartido 5 asistencias

Como no puede ser de otra manera, el que se está llevando todos los elogios es Antonio Puertas, autor de seis goles y además de una asistencia de gol. Le sigue en méritos Álvaro Vadillo, que acumula dos tantos pero además es el máximo asistente con dos pases de gol junto al colombiano Adrián Ramos, que no está afortunado de cara a puerta pero realiza un trabajo que está siendo muy valorado tanto por Diego Martínez como por sus compañeros. Aunque el delantero vive del gol y en ocasiones se le ve ansioso. Pero además, Vadillo es el que más veces ha intentado el disparo, un total de 17 ocasiones, y por detrás se sitúan Puertas (15) y Adrián Ramos (10). También ha forzado el único penalti que le han pitado a los rojiblancos, por lo que su rendimiento a día de hoy se puede calificar de notable.

Con los mismos números tanto en asistencias como en goles, aunque con mucha diferencia en cuanto a los minutos jugados, se encuentra Fede Vico y Alejandro Pozo. Ambos han marcado un gol y dado una asistencia pero el cordobés, que perdió la titularidad la pasada jornada en detrimento del menudo extremo sevillano, ha gozado de 495 minutos por los 237 del joven jugador cedido por el Sevilla FC, menos de la mitad.

A todos ellos hay que sumar la gran aportación de Montoro, que cuando se ha descolgado en ataque ha generado peligro y prueba de ello fue el tercer tanto ante el Córdoba.