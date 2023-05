Otro exjugador del Granada a juicio: Sergio Peña será juzgado en Suecia por conducir ebrio

El que fuera jugador del Granada CF Sergio Peña, deberá ir a juicio tras presentar este jueves la Fiscalía sueca cargos contra él por conducir bajo los efectos del alcohol y por conducción ilegal. Peña, de 27 años, fue sometido a un control de alcoholemia el pasado 19 de abril por la Policía sueca en Malmoe, en el que dio positivo con 0,65 miligramos por litro en aire aspirado.

"Si uno tiene un porcentaje de alcohol alto, el delito se considera grave y no es suficiente con una multa. En ese caso se dictamina una sanción más dura. Dependiendo de la situación puede ser una pena de cárcel corta", declaró a la agencia sueca TT la fiscal a cargo del caso, Charlotte Ottosen. La fiscal explicó que el fallo podría ser también una pena condicional acompañada de multa pero que todavía no había decidido qué castigo solicitará al tribunal, que celebrará el juicio el día 31 de este mes.

Reconoce los hechos

El centrocampista internacional peruano del Malmö ha reconocido el primer cargo, pero no el de conducción ilegal por haber usado un carné peruano cuando lleva más de un año residiendo en Suecia. "Estaba cenando con un amigo. Comimos y charlamos de muchas cosas. Bebimos algunos vasos de vino y, después de la cena, conduje a casa. Sé que no estuvo bien, no lo haré de nuevo", dijo hace unos días en declaraciones al diario sueco Expressen.

Titular

El incidente no ha impedido que Peña haya seguido jugando con su equipo de titular, aunque el Malmö ha tomado medidas disciplinarias en forma de sanción económica. Peña, que es un habitual de la selección de Perú, lleva desde agosto de 2021 en el Malmö conjunto que lidera actualmente el torneo sueco con siete victorias en otros tantos partidos y ya ha ganado una liga y una copa suecas.

Pasado rojiblanco

Sergio Peña llegó al Recreativo Granada en la temporada 2013-2014 en el que estuvo tres temporadas antes de formar parte de la primera plantilla de Granada CF en la campaña 2017-2018 en Segunda División. Posteriormente pasó por el Tondela portugués y el FC Emmen de Países Bajos antes de recalar en el Malmö.