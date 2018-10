¿Un sueño o una anécdota?

La victoria del Málaga ante el Numancia ayer hizo que el Granada CF terminara la jornada en segunda posición. En cualquier caso, en puesto de ascenso directo a la Liga Santander, un sueño para muchos y una anécdota para Diego Martínez, aunque eso sí, con el único objetivo de quitarle presión a sus jugadores. Pero lo cierto es que son ya once las jornadas disputadas y los rojiblancos siguen en la zona noble, con una renta de siete puntos con respecto al séptimo clasificado que no jugaría play off y en una dinámica en la que todo sale. Pero a pesar de ello, da la sensación que la afición granadina no termina de creerse que este equipo tenga opciones reales de ascender. No los que están acudiendo a Los Cármenes cada quince días, sino esos que no apostaron por renovar sus abonos tras la pasada campaña y, si nos vamos más atrás en el tiempo, los que llenaban las gradas de la instalación del Zaidín con el conjunto en Primera. Los datos son los que son, y si no llega a ser por los aproximadamente 600 espectadores que viajaron a Granada desde Almería, tampoco se habría superado la cifra de 10.000 aficionados. Los jugadores rojiblancos, que están muy satisfechos con los que acuden, merecen que se confíe en ellos simplemente por el rendimiento que están ofreciendo.

EL BESO

Cuando a un minuto del final, Alejandro Pozo anotó con un 'churri' remate de cabeza el excelente centro de Fede Vico, una de las primeras cosas que hizo fue besarse el escudo rojiblanco. Pozo, sevillano de nacimiento, está cada vez más comprometido pese a ser cedido. Un gesto que suele gustar a la afición y que a veces se hace por simple inercia. Pero que un chaval de 19 años, que está viviendo su primera experiencia fuera de casa, lo haga recuerda a jugadores como Capi, que llegó a Granada cedido por el Betis y que ha sido uno de los jugadores más queridos por la grada en las últimas décadas. El exquisito media punta relanzó su carrera tras su paso por Los Cármenes pese a no lograr ascender a Segunda A, pero siempre recuerda la importancia que tuvo su cesión para crecer como futbolista, algo similar a lo que le está sucediendo a Pozo.

RAMOS Y RODRI

Durante la previa y en el descanso del choque del pasado sábado se proyectó en el videomarcador del estadio el equipo de eSports de la entidad. En él se veía a un Adrián Ramos virtual celebrando un gol. En las gradas se bromeaba con el hecho de que era la única forma en la que el delantero colombiano marque tantos esta temporada. Y lo cierto es que no les falta razón a esos seguidores con tanta 'malafollá', entre otras cosas porque los números les dan la razón. Pero tampoco Rodri está acertado de cara al arco rival. Esta circunstancia sería preocupante si los de Martínez no estuvieran ganando, pero lo cierto es que el caudal goleador cada vez es menor. Dos goles anotados en las últimas tres jornadas así lo corroboran. Ambos de Pozo que han valido seis puntos, pero no estaría de más, simplemente por coger confianza, que los llamados a finalizar las jugadas comenzaran a ver puerta.

ESTADOS DE FORMA

Hasta el momento, las lesiones están respetando a los de Diego, que dentro de lo que tiene trata de dosificar los estados de forma de sus jugadores y hasta el momento le está saliendo a la perfección. Sentó en un buen momento y de manera sorprendente a Fede Vico para darle una oportunidad a Pozo y le salió bien. Al contrario hizo el pasado sábado y el sevillano volvió a responder. No sería extraño que ante el Zaragoza apueste por ambos y siente a Vadillo, al que el míster le tuvo que pedir en un momento dado que 'despertara' y bajara a ayudar a Quini. Precisamente el regreso de Víctor Díaz una vez cumplida su sanción hará que Quini regrese al banquillo y eso que cada vez que ha tenido la oportunidad de ser titular lo ha hecho a la perfección.

TERCER RIFIRRAFE

Ocurrió en Reus, ante el Córdoba y el pasado sábado. En todos esos casos el Granada ganó pero desde el banquillo no se estuvo a la altura. Fran Fernández, técnico del Almería, señaló en rueda de prensa cuestionado por el incidente que hubo al término del choque entre ambos banquillos que ellos "sí saben perder" y que hubo cosas "que no son muy normales", aunque prefirió no comentar nada más. Diego Martínez, por su parte, apuntó que eran "cosas del fútbol". Pero no es la primera vez que ocurren pequeños rifirrafes. Tres en once jornada es un 'buen' bagaje. Y menos mal que al central argentino Esteban Saveljich lo retuvieron sus compañeros porque se olvidó el camino de los vestuarios con el pitido final y se fue a por el técnico rojiblanco. No pasó nada pero esas cosas hay que evitarlas.

EL MORBO

El domingo, el Granada CF se mide al Zaragoza de Lucas Alcaraz. Un duelo en el que los maños se juegan mucho, están empatados con el Cádiz que ocupa puestos de descenso y acumulan siete jornadas sin ganar. Un rival herido, dirigido ante un técnico que conoce a la perfección a los granadinistas y que hará que seguramente la pelea táctica entre ambos entrenadores sea atractiva. Y lo harán ante más de 20.000 espectadores. Será uno de esos partidos para demostrar que el sueño, o la anécdota, comienza a ser algo más que eso.