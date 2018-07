Con talento para curar y golear

José Martínez Sánchez era un chaval cualquiera de 17 años en la Ceuta de los primeros años 60. Estudiaba y jugaba al fútbol. El enclave no era un lugar accesible fácilmente y los ojeadores de los equipos no tenían a aquella ciudad como un punto de referencia para la búsqueda de jóvenes valores. Los chicos no veían tampoco el fútbol como la vía para salir de allí. El camino era estudiar para prosperar. Pero el talento desbordaba a Pirri, que aun siendo menor de edad, formó parte de la primera plantilla del Atlético Ceuta en la 62-63. Allí se fue a entrenar Millán, mito del granadinismo en su día, que se prendó del jugador y resultó básico para el ascenso de los norteafricanos a Segunda División.

Este éxito le valió la llamada del Granada con el objetivo de llevarlo a Primera División, pero Millán no se llevó a Pirri bajo el brazo. Lo hizo con el curso empezado, en noviembre, y ante la necesidad de extremos ya que los titulares se le habían lesionado. Al entrenador se le ocurrió una locura: llamó directamente al jugador para que fichara esa misma semana por los rojiblancos y directamente debutar el siguiente partido, que les enfrentaba al Las Palmas en Los Cármenes.

En tres años pasó de jugar en Tercera a ganar una Copa de Europa y jugar un Mundial

En unas horas le cambió la vida a un chico con la mayoría de edad casi recién estrenada. Se fue de casa, con alguna reticencia parental, y dejó provisionalmente la carrera de medicina que estaba empezando a estudiar.

Nada más llegar, debutó y marcó el tanto que suponía el 2-0 contra los amarillos. La entrada valía la pena pagarla solo para verle jugar. En su única temporada como rojiblanco jugó 22 partidos y marcó 12 goles. El Granada no subió porque no llegó a maridar bien la mezcla de juventud y veteranía, pero quien había dado un salto de calidad enorme en su carrera fue Pirri, quien tras recibir muchas ofertas fichó por el Real Madrid para, además, quedarse.

El dato que mejor refleja su calidad es que en tres años exactos pasó de subir a Tercera División a jugar (y golear) en un Mundial. José Villalonga se lo llevó a Inglaterra 66, ya con una Liga y una Copa de Europa en su palmarés. Pirri, que dos años antes jugaba en Los Cármenes, debutó en la Copa del Mundo contra Argentina. La derrota por 2-1 ensombreció aquel estreno en el que marcó el único tanto de España a los 71 minutos. Pirri también participó en el triunfo contra Suiza, pero desapareció del once contra Alemania en el choque decisivo en la revolución a lo loco planteada el seleccionador. El equipo se volvió antes de tiempo.

Doce años tardó Pirri en volver a jugar un Mundial, lejos ya de ese chico casi adolescente que tuvo en el Granada el trampolín de su carrera. A sus honores sumó en ese tiempo ocho Ligas y dos Copas más. En Argentina 78 llegó como un veterano que daba sus últimos toques de calidad. Fue titular en el debut ante Austria, pero la derrota le apartó del once. Solo entró en la segunda parte del choque ante Suecia que cerró la participación española en aquel Mundial.

Pirri acabó su carrera, tanto la futbolística como la académica, en México. Volvió al Real Madrid para formar parte de sus servicios médicos, dando luego el salto para ser el manager general del gigante blanco hasta que le sustituyó Valdano. Ahora muestra su sabiduría futbolística en Radio Nacional. Una sapiencia que se hubiera perdido en una Facultad de Medicina de no haberle rescatado José Millán, Ramón Ramos dixit.