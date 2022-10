Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “No creamos peligro porque estamos muy cansados”

Cuando se pierde un partido, hay varias opciones de comparecer ante los medios de comunicación. Una de ellas es hablar de fútbol, dar argumentos del porqué se ha perdido. Otra, aludir a los problemas físicos de los jugadores para justificar una derrota. Esta última fue la vía que eligió Aitor Karanka, que basó su discurso en sala de prensa en los inconvenientes que encontró para hacer un equipo competitivo ante el Tenerife.

El técnico vasco indicó que “ha sido de las alineaciones más fáciles que he tenido que hacer porque es lo que había”. Y lo argumentó declarando que “de los diez futbolistas que había en el banquillo, seis no podían jugar y encima hemos arriesgado dándole minutos a Óscar Melendo”. Por ello, Karanka manifestó que “no podía hacer mucho más en ese sentido porque había riesgo de lesión”.

Cansados

No obstante, y pese al mal partido de su equipo, alabó el esfuerzo de sus jugadores, del que dijo que fue “espectacular”. Podía haber alabado a su rival o justificar la derrota desde el punto de vista futbolístico, pero se centró en el cansancio de sus jugadores. “La plantilla está muy cansada” recordó, algo que es “un poco frustrante que tras el partido del jueves en Los Cármenes, tres días después no podamos jugar a lo que sabemos ni tampoco trabajar con la intensidad que nos gustaría”.

Al menos, reconoció que el Granada CF no generó “peligro”. Y se remontó a los duelos ante el Eibar y Las Palmas “donde también nos pasó”. Y eso lo justificó volviendo a su discurso: “Cuando el equipo entrena junto y sin lesiones, se ve el Granada que queremos. No es excusa, es una realidad”.

El Tenerife

Tras considerar que la Segunda División “es la más igualada de la historia”, según los entrenadores de la categoría, y eso que es su primer año en la misma, indicó que “el Tenerife será un rival más que estará arriba, como muchos otros”.

Cuestionado por la acción que supuso el 2-0, que vino precedida de un saque de esquina no pitado, no entró en polémicas y señaló que “eso dice la gente que no ha visto, pero no voy a entrar en eso”. Por último, Karanka ya piensa en el duelo del viernes ante el Real Zaragoza, pero se lamentó que “la afición, por mucho que nos ayude, no puede jugar ni correr ni meter goles”.