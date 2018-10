A tirar el muro alfarero

Acudir al Estadio de Santo Domingo siempre trae buenos recuerdos. Allí se logró el ascenso a Segunda División A y se cambió la dinámica de los rojiblancos a todos los niveles. Fue el inicio del crecimiento de un club que, tras pasar seis años en Primera, está volviendo a ilusionar a una afición desencantada en las dos últimas campañas.

El campo donde juega el Alcorcón no es el más cómodo de la categoría, todo lo contrario, pero al Granada CF no se le ha dado del todo mal en estos años. Pero el choque de hoy es distinto. Ambos llegan a la cita en un gran momento de forma, con un único partido perdido pero mostrando muy buenas sensaciones. La cita puede estar condicionada por la climatología pues se prevén lluvias y aunque el terreno de juego no está mal, un campo rápido siempre es un peligro y más ante un rival cuyo juego, en ocasiones muy directo, vive de las caídas y las segundas jugadas.

Quizá por ello, Diego Martínez se ha llevado hasta la localidad madrileña a 19 jugadores, todos sus defensas salvo el lesionado Adri Castellano que estará dos meses de baja. Los problemas de Montoro durante la semana que parece estar recuperado ha hecho que el míster gallego opte por viajar con un jugador más de lo habitual, por lo que tendrá que realizar un descarte. Sin embargo, no es descartable que pueda cambiar de sistema de juego y apueste por una línea de tres centrales y dos carrileros, sobre todo para contrarrestar el juego aéreo de los alfareros en las jugadas de estrategia donde los de Cristóbal Parralo son muy peligrosos.

De modificar el dibujo, el sevillano Víctor Díaz volvería a actuar de central dando entrada a Quini en el lateral, aunque el hecho de citar a Pablo Vázquez, algo que no hace desde la primera jornada, puede dar una pista del planteamiento de Martínez en tierras madrileñas.

Aunque podría repetir el habitual sistema del 1-4-2-3-1 y no tocar nada, si bien Fede Vico podría tener opciones de regresar al once. En cualquier caso, todo son especulaciones pues el cuerpo técnico es muy celoso y no le gusta dar ni una pista a su rival.

Otro factor que puede condicionar el choque es el posible cansancio de los locales, que jugaron el lunes algo más de 45 minutos ante el Nàstic de Tarragona tras quedar suspendido el choque el domingo por la tarde antes del descanso; disputó un partido de Copa del Rey el miércoles en Lugo y tras regresar a Madrid, juega hoy. Un maratón que los rojiblancos esperan aprovechar para sacar algo positivo que se daría por bueno pues supondría seguir en la zona noble tras tres victorias de manera consecutiva.

El Alcorcón está realizando el que es, hasta el momento, su mejor comienzo de Liga en las nueve temporadas consecutivas que lleva en la división de plata del fútbol español. Con dieciocho puntos en su haber, es el equipo menos goleado de la categoría, con tan sólo tres tantos encajados. Por tanto, derribar el muro alfarero no es fácil. La solidaridad es una de las principales características de los amarillos, que cuentan con un jugador incombustible como es Laure, que acumula 52 partidos de manera consecutiva sin perderse ni un minuto de partido: 51 con su actual equipo entre la pasada campaña y la actual y uno más en la temporada 2016/2017 con el Deportivo. La versión amarilla de Álex Martínez, que suma ya 51 encuentros seguidos como titular con la rojiblanca.

Parralo parece haber encontrado el once ideal en los que nueve jugadores son fijos: Dani Jiménez, Laure, Burgos, David Fernández, Bellvís, Dorca, Eddy Silvestre, Sangalli y Juan Muñoz. A partir de ahí, Víctor Casadesús, Jonathan Pereira, Borja Galán y Álvaro Peña se suelen disputar dos puestos. El técnico local cuenta con la importante baja por lesión del centrocampista y capitán, Dani Toribio, y debido a la acumulación de partidos podría rotar algo su habitual once liguero.

Una salida nada fácil en la que los rojiblancos esperan dar la talla y mostrar una fortaleza que hasta el momento los mantiene segundos en la tabla clasificatoria.