Rubén Torrecilla: “Nuestros jugadores están preparados para el primer equipo y eso es la mejor recompensa”

El preparador del Recreativo Granada, Rubén Torrecilla, afirmó tras el empate frente al Atlético Pulpileño que su equipo “no puede hacer más” por conseguir la victoria. “Les he dicho a los chavales que insistiendo llegará la victoria en casa. Cheikh (Sarr) no ha hecho ni una parada en todo el partido” afirmó antes de decir que el problema en la Ciudad Deportiva es que “llegan media vez y hacen un gol”.

“Percutimos, insistimos y fallamos ocasiones muy claras. Los rivales están teniendo mucha recompensa para el trabajo que hacen en ataque”, continuó.

Al ser preguntado por el nuevo dibujo, con un 4-3-3, contestó que lo ha modificado para que “los chavales se habitúen a otros sistemas y por si pueden subir al primer equipo”. “Lo hemos trabajo tres días y hemos visto mucho de lo que hemos trabajado. Se han sentido cómodos y hemos sido dominadores”, añadió.

Manifestó lo siguiente de la polémica arbitral: “No me gusta hablar de los árbitros pero no tienen la presión de pitar aquí al ser un chaval y filiales. Han sacado una amarilla a Raúl y lo has mermado ochenta minutos. También en la jugada del penalti era la segunda tarjeta”.

Del próximo partido del Granada CF, en el que se esperan varios jugadores del ‘Recre’, comentó que “van a ir varios” y ya ha “hablado con Robert Moreno”. “Nuestros jugadores están preparados para el primer equipo y eso es la mejor recompensa”, finalizó.