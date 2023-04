El Recreativo Granada vence por la mínima al Torremolinos y regresa a zona de 'play off'

El Recreativo Granada sigue sumando este domingo consiguió un importante triunfo en su visita a Torremolinos. Los de Juan Antonio Milla aguantaron bien los envites de un Juventud de Torremolinos CF muy necesitado que no se lo puso nada fácil. No hubo demasiadas ocasiones claras en el choque y estuvieron repartidas, aunque el Recreativo ganó enteros tras la entrada de Ballo, que finalmente acabó anotando el gol de la victoria en el 79’. De ahí al final no hubo partido. Los de Milla defendieron con orden y el Torremolinos pareció un equipo completamente hundido que no volvió a poner en apuros Adri López.

El equipo local necesitaba el triunfo en su feudo para no descolgarse del objetivo de la permanencia y salió muy enchufado al terreno de juego. Los locales se hicieron pronto con el balón ante un filial rojiblanco que prefirió esperar a ver qué actitud adoptaba su rival que en los primeros compases optó por asegurar posiciones en defensa. Poco a poco, los malacitanos apretaron y consiguieron pisar el área en un par de ocasiones, aunque la zaga rojiblanca logró evitar que los locales llegasen a realizar el último remate. Con el paso de los minutos, los granadinistas fueron saliendo de su zona de confort y en el minuto 11 llegó la primera ocasión clara del encuentro. Fue por medio de una jugada colectiva que culminó Da Costa. Sin embargo, su disparo desde la frontal se fue fuera por muy poco.

A la contra

El Juventud Torremolinos siguió, eso sí, teniendo más balón y lo movió bien en la parcela ancha, aunque apenas consiguió generar acciones de gol claras. Lo intentaron colgando algunos balones, pero sólo crearon algún peligro en acciones a balón parado, como una falta que Machuca colgó en el minuto 14 y que despejó sin problemas la zaga visitante. Por su parte, el ‘Recre’ apenas sufrió. Al contrario, suyas fueron las ocasiones más claras al contragolpe que a punto estuvieron de permitirle adelantarse en el marcador al cuarto de hora en otro remate de Da Costa que, esta vez, obligó a lucirse a Javi Cuenca, portero local. Tras un inicio frenético, el partido se durmió. No hubo un dominador claro y el juego se desarrolló casi por completo en el centro del campo, sin que ninguno de los dos equipos consiguiese llegar hasta el área contraria. Y así siguió hasta el descanso.

La entrada de Raúl Castro y Ballo mejoró la faceta ofensiva de los rojiblancos

En la segunda mitad, el Recreativo Granada quiso dar un paso al frente y en el 47’ dispuso de una inmejorable ocasión para haber inaugurado el marcador, pero el cabezazo de Samu lo detuvo Javi Cuenca in extremis. La reacción de los locales no se hizo esperar y el empuje inicial de los granadinos se diluyó muy pronto. De nuevo el Torremolinos volvió a hacerse dueño del balón y se lanzó con todo en busca de la portería contraria, protagonizando varios acercamientos que despejó la zaga visitante. Hasta que en el minuto 52, Adri López se vio obligado a realizar una gran parada para blocar un centro muy peligroso de los malagueños. Poco después, en el 60’, volvió a lucirse el guardameta rojiblanco para evitar que el remate de Alexis entrase en su portería.

Solidez

El Torremolinos se estaba creciendo y a los granadinos les faltó empuje. Movió el banquillo Milla en busca de un revulsivo y su equipo logró rehacerse. La entrada de Raúl Castro y Ballo dio un nuevo aire a los visitantes, que de entrada cortaron las internadas locales, mientras que fueron ganando metros y empezando a pisar de nuevo el área contraria. Y así, en el minuto 71, pudo llegar el 0-1 en un saque de esquina, pero el portero local despejó el balón en la misma línea de gol. El partido se tornó de ida y vuelta. Los malagueños lo probaban por mediación de Damjan en el 77’, pero el balón no entró. Apenas dos minutos más tarde fue de nuevo el Recreativo Granada el que se plantó en el área rival. Esta vez Ballo no falló y adelantó al filial del Granada CF.

Y con el 0-1 en el electrónico se acabó el partido a falta de once minutos para el final. A partir de ahí, el equipo de Milla dio un paso atrás y cerró filas en torno a su portería. No dio opción a un Juventud Torremolinos que lo intentó, pero que lo hizo ya más con el corazón que con la cabeza pero nunca fue un peligro para el ‘Recre’ que ha vuelto a puestos de ‘play off’.