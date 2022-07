El Granada CF afronta el verano de la mayor recaudación por ventas de su historia

El descenso del Granada CF a LaLiga SmartBank trajo consigo una enorme decepción en los aficionados y la ciudad en general. La llegada de Aitor Karanka acercó al equipo a la permanencia pero, cuando dependía de sí mismo y lo tenía todo a favor, falló y no hizo los deberes. Bajar a Segunda División siempre tiene grandes consecuencias, sobre todo en el aspecto económico. Pero en el caso de la entidad nonagenaria lo tuvo a nivel institucional.

Se relevó de la dirección general a Patricia Rodríguez tras poco más de un año en el que los resultados están ahí. También cayó Pep Boada, el director deportivo, y todo su equipo de trabajo. Había que tomar decisiones ante una afición deseosa de encontrar a los responsables del fracaso. Sin embargo, el descenso va a tener algo ‘positivo’ y es que, debido a que hay varios jugadores con buen cartel, el club presidido por Sophia Yang va a recaudar este verano una buena cantidad de dinero que le va a servir para amortizar anteriores fichajes y aumentar el límite salarial.

Tres operaciones

Hasta el momento, son tres las operaciones realizadas que van a dejar en las arcas cantidades importantes de euros que, si son bien administradas y gestionadas, pueden suponer cierta tranquilidad a corto plazo. Porque, aunque en Segunda División no todo es el presupuesto que tengas, poder acudir al mercado siendo solvente y con capacidad económica ayuda y mucho. Además, se recibirá por parte de la Liga de Fútbol Profesional la ya tradicional ayuda al descenso, que estará en torno a quince millones de euros, aunque tan sólo podrá utilizar esta campaña el 60% de la misma.

Monchu, Darwin Machís y Luís Maximiano van a dejar en las arcas rojiblancas un buen dinero

Nada más descender de categoría, el centrocampista Monchu fue traspasado por un millón de euros. Cuando el balear fue cedido al Real Valladolid se estipuló una cláusula en la que, en caso de ascenso del conjunto pucelano y descenso rojiblanco, con el pago de la citada cantidad pasaba a ser propiedad del conjunto entrenado por Pacheta. Y así fue.

Quince millones

Posteriormente, el pasado 16 de junio, el club anunció el traspaso de Darwin Machís al FC Juárez de México. Una operación que estaba acordada y que se hizo efectiva por un montante que ronda los tres millones de euros. Pero las ventas no se van a quedar ahí. Por un lado, Luís Maximiano va a ser jugador del Lazio italiano que pagará un mínimo de diez millones de euros, siendo el mayor traspaso de la historia del Granada CF.

Por el momento, son unos quince los millones recaudados. Pero todo hace indicar que serán más. Tal y como señaló Alfredo García Amado en su presentación como director general ante los medios de comunicación, el cuadro granadino no tiene “necesidad de vender a nadie y el jugador que se quiera ir tendrá que hablar con nosotros. Parece que estamos en saldo y no es así. Eso es una tranquilidad pero facilidades no vamos a dar”. Y, hasta el momento, se está cumpliendo.

Milla y Suárez

Porque hay futbolistas que están en el mercado, tienen ofertas y en algunos casos han pedido salir. Uno de ellos es Luis Milla. Se trata del culebrón del verano. Su posible venta supondría un ingreso muy importante aunque vaya en perjuicio de lo deportivo. Se encuentra lesionado y trabajando al margen del grupo pero a buen seguro que Aitor Karanka querría contar con él.

Un caso similar al de Luis Suárez, del que se habla poco pero que la entidad podría traspasar si llega una buena oferta. Contar con el colombiano en LaLiga SmartBank es una garantía como demostró tras su paso por el Real Zaragoza, donde anotó 19 goles en 38 jornadas de competición. En Granada ha marcado quince tantos en dos temporadas pero es un perfil de delantero que se puede adaptar muy bien a la segunda categoría del fútbol español. Otra cosa será las aspiraciones del cafetero. Pero tiene contrato hasta junio de 2025 y el que lo quiera tendrá que pasar por caja.

'Privilegiado'

En principio y salvo sorpresas que no se deberían descartar, al margen de Domingos Duarte, no saldría nadie más salvo los descartes que haga el técnico vasco. Sin embargo, contar con un mínimo de quince millones ‘extras’ por ventas no está al alcance de muchos equipos de Segunda. Otra cosa será cómo se inviertan esas cantidades y el rendimiento que ofrezcan los nuevos jugadores que lleguen.