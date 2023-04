Punto de calidad del Recreativo Granada en La Condomina ante el UCAM Murcia

Quería más el Recreativo Granada, aunque sumar un punto en La Condomina (0-0), donde nadie ha ganado esta temporada al UCAM Murcia, no se antoja ni mucho menos un mal resultado para los de Juan Antonio Milla. Un empate sin goles que casi sabe a triunfo ante un rival directo que, sobre todo en la segunda mitad, fue superior a los rojiblancos y dispuso de ocasiones para haber decantado el marcador a su favor. Pero aguantó bien el equipo filial del Granada CF, que incluso tuvo la última ocasión del partido, aunque Pau Torres evitó el gol de Mario da Costa.

La igualdad que se presuponía no tardó en reflejarse sobre el terreno de juego. UCAM y Recreativo buscaron una victoria de oro y no dejaron pasar demasiado tiempo antes de demostrar sus intenciones. Unos y otros trataron de hacerse dueños del balón y buscaron la portería contraria. Nadie especuló y el balón acabó pasando rápidamente de un campo a otro. La emoción fue máxima y ya en el minuto 7 dispusieron de una buena ocasión los locales en un saque de esquina colgado al área que remató Fran Lara por encima del travesaño. La de los granadinos tardó algo más en llegar, fue en el minuto 14, cuando un centro de Martín Solar lo remató Samu dentro del área, pero tampoco encontró portería el canterano.

Gol anulado

Parecía que, poco a poco, eran los locales quienes conseguían tener mas posesión de balón. El UCAM Murcia movió bien la pelota tratando de abrir espacios en la bien plantada zaga de los granadinos y en el minuto 20 Adri tuvo que hacer gala de sus reflejos para despejar el balón en una gran estirada tras un disparo lejano de los locales. El rechace lo envió Chumbi al interior de la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Se creció el conjunto universitario y el filial rojiblanco reforzó posiciones en defensa para tratar de evitar las internadas de los locales, que pudieron romper la igualada en el minuto 36, en un balón picado de Yasser buscando a Chumbi que consiguió atrapar el meta granadino. La réplica de los de Milla la puso Da Costa en el 39’ con un remate desde el pico del área que se fue fuera por muy poco. Fue la última ocasión clara de una primera mitad que terminó con el Recreativo bien replegado atrás, cortando cualquier intento de los locales por acercarse a la meta de Adri López, que logró mantener su puerta a cero al final de la primera mitad.

Segunda parte

Tras el descanso salió algo mas entonado el UCAM Murcia, al menos en cuanto a juego ofensivo se refiere, y ya en el minuto 47 pudo adelantarse en una buena jugada que desbarató Diego López in extremis. Los locales tenían más balón e intentaron llegar hasta el área contraria, pero el ‘Recre’ se mostró muy ordenado atrás y apenas dio concesiones. Parecía que se conformaban ya los de Milla con el empate y apenas salía de su área el conjunto visitante. Cierto es que tampoco le dio muchas opciones un UCAM Murcia que tuvo el balón y presionó con todo en busca de la portería contraria. Lo intentaron los locales con ahínco, pero el equipo granadino se mostró muy serio en defensa. Aún así, pudo llegar el 1-0 en el minuto 54, en un disparo lejano de Yasser que obligó a lucirse a Adri López para desviar el balón a córner. Poco después fue la defensa visitante la que consiguió despejar, no sin apuros, ante un remate de cabeza del propio Yasser tras un excelente centro de Edu Oriol.

Yasser era una pesadilla para los rojiblancos, que respiraron algo más tranquilos cuando este abandonaba el terreno de juego. Sin él en el campo y con el cansancio acumulado en las piernas, los universitarios llegaron con mucha menos claridad sobre la meta de Adri López, aunque lo intentaron hasta el final los locales, que dispusieron de una última ocasión clara para haber decantado el marcador a su favor en el minuto 85, en un balón colgado al área por Manu Ramírez que remató Fran Lara de cabeza directamente fuera.

El Recreativo, por su parte, sólo tuvo una buena ocasión en esta segunda mitad, aunque pudo ser definitiva cuando a tres minutos de la conclusión Da Costa se plantó solo delante del meta local, pero Pau Torres se impuso en el mano a mano y dejó el partido tal y como empezó.