El Estadio Nuevo Los Cármenes cumple un año sin aficionados del Granada CF en sus gradas

Los miles de granadinistas que acudieron a recibir a su equipo hace justo un año en los aledaños del Estadio de Los Cármenes para recibir al Granada CF en su duelo de semifinales de Copa del Rey ante el Athletic Club, no imaginaban que iban a estar un año sin ver a los rojiblancos en directo. Pero la pandemia provocada por el coronavirus apareció y desde entonces, los fieles siguen sin acudir a su asiento para alentar al conjunto de sus amores que tanta historia está haciendo esta campaña.

A nueve días de que se declarara el Estado de Alarma en todo el país y se confinara la población, nadie era consciente que ese tipo de aglomeraciones en el, posiblemente, recibimiento más espectacular jamás vivido, podría disparar los contagios. La afición granadinista se entregó a su equipo como nunca en una cita que terminó en lágrimas y que ha sido la última que ha contado con público en las gradas de la instalación del Zaidín.

Agravio

Han pasado ya 365 días y nada se sabe de cuando volverán a ocupar sus asientos. Mientras, muchos lamentan que en categorías inferiores sí se pueda acudir aunque sea muy limitado para matar el gusanillo, o que en el Palacio de Deportes vaya a haber este fin de semana público en dos partidos seguidos siendo una instalación cerrada. Pese a que Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, anunció el pasado martes que espera que en los últimos choques de la temporada pueda haber aficionados en los campos, la única esperanza es la vacuna anti Covid-19.

Sin abonos esta temporada, los seguidores rojiblancos han tenido que vivir las hazañas de su equipo por televisión, sin poder juntarse como era costumbre en bares y sedes de peñas para ver los partidos a domicilio y sin poder animar a sus ídolos. La fecha de regreso no está clara pero seguro que cuando vuelvan, no pararán de aplaudir aunque sólo sea para recordar que hace un año el Estadio de Los Cármenes tembló cuando Germán anotó de cabeza el 2-0 antes de que Yuri destrozara con su gol las ilusiones de miles de granadinistas. De aquella cita ya ha pasado un año. Pero lo importante no será cuando se vuelva sino, simplemente, que se vuelva. Esa será la mejor noticia.