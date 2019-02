Un mercado sin nueves para los equipos punteros de la Liga 1|2|3

Pese a la incertidumbre por conocer el desenlace del Granada CF en el mercado invernal, que no llegó hasta casi una hora más tarde del cierre oficial a las 00:00 horas del pasado viernes, con la confirmación de la incorporación de Ramón Azeez; los rojiblancos declinaron realizar cualquier movimiento en la posición de ‘9’, pese a las dificultades que la plantilla de Diego Martínez está teniendo en las últimas semanas de cara a portería, así como las pocas oportunidades con las que está contando Rodri sobre el césped.

Pero la decisión de la dirección deportiva que trabaja en el Nuevo Los Cármenes y la Ciudad Deportiva no se aleja de la adoptada por sus colegas en el resto de conjuntos de la Liga 1|2|3, sobre todo de los que teóricamente lucharán por el ascenso a Primera y al menos en la última jornada de mercado. Porque antes tan sólo el Málaga (a comienzos de enero) y el Alcorcón habían firmado gol (o al menos intentado conseguirlo), con las llegadas de Yevhen Seleznyov y Fran Sandaza, respectivamente. Ambos ya han podido debutar con sus nuevas camisetas en la segunda categoría del fútbol nacional, aunque ninguno de ellos haya conseguido celebrar aún ningún tanto para sus nuevos escudos.

Visto lo visto parece que el mercado poco o nada ofrecía, al menos para los equipos que hasta la fecha más opciones tienen de pugnar por las dos plazas que dan acceso directo a la máxima categoría, así como a las cuatro siguientes entre los que deberán luchar por el tercer premio. Porque entre el resto de equipos el mercado sí ha estado más agitado, como en el caso del Sporting, conjunto que se ha llevado la palma con las incorporaciones de dos referencias de ataque como Álex Alegría e Ivi. Precisamente ambos jugadores estuvieron en el radar del Granada CF desde el pasado mercado veraniego y, sobre todo el segundo, sonó con fuerza para llegar a la ciudad de la Alhambra hasta horas antes de cerrar el mercado.

Porque los rojiblancos, finalmente, declinaron firmar gol y prefirieron hacerse con músculo para el centro del campo, después de haber cerrado un segundo punta o jugador de banda (Dani Ojeda) y fondo de armario en el caso del eje de la defensa ante la llegada de Bernardo.

Con similares movimientos se han reforzado los inmediatos perseguidores de los de Diego Martínez en lo más alto de la clasificación. El Málaga cerró un fichaje por línea o posición: Werner para la portería, Brezancic para el lateral, Morán para el centro del campo, Alejo para la banda y el mencionado y ya desprecintado como blanquiazul Seleznyov para la delantera. Por su parte, el Deportivo, con una de las mejores delanteras de la categoría hasta la fecha, sólo precisó incorporar un extremo como Nahuel y el central, ex del Granada CF, Íñigo López, quien sorprendentemente mejoró su situación deportiva tras rescindir con el Extremadura.

En el segundo vagón de la tabla, el Albacete fue el equipo con más movimientos en la última jornada, con Muntari, Álvaro Peña, Borja Herrera, Dani Torres y Ballou. El Alcorcón, además del citado Sandaza, cerró la cesión desde el Oviedo de otro ex rojiblanco: Richard Boateng, quien refuerza el centro del campo alfarero.Otros equipos llamados a estar arriba, pero que no terminan de arrancar en la categoría, también movieron su plantilla con el objetivo de buscar una reacción. El Cádiz cerró al joven delantero Jovanovic, además de a Machís, Espino, Querol y Pantic. El Sporting acompañó los dos delanteros con Aitor García desde el Cádiz, mientras que Las Palmas no movió las últimas horas, ya que ya había confirmado días antes las llegadas de Aythami y Srnic.

En la entidad rojiblanca nadie ha valorado aún el mercado de fichajes (se espera que se haga hoy en la presentación de Azeez), pero el técnico rojiblanco sí indicó ayer sobre la no llegada del ‘9’ que “todos somos importantes y todos somos necesarios, y más en la segunda vuelta que va a ser a cara de perro”. Y es que el gallego se refirió a la particular situación de Rodri Ríos, sin minutos en las últimas jornadas de la competición doméstica: “Rodri se merecía jugar más estos últimos partidos, pero las circunstancias no lo han dado. Es un jugador importante para nosotros del que esperamos lo mejor. Lo veo bien y entrenando muy fuerte todos los días”.

El Granada CF, por tanto, como el resto de los equipos llamados, por la clasificación actual, a luchar por el ascenso de categoría tendrán que bastarse con los delanteros que tienen en plantilla desde el pasado verano. Los rojiblancos confían en Adrián Ramos y Rodri, quienes han anotado seis goles entre ambos en lo disputado de Liga 1|2|3.