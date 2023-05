Myrto Uzuni: "Estoy seguro que el Granada va a subir de manera directa a Primera División"

A falta de cuatro partidos para el final de la temporada, la referencia ofensiva del Granada CF, Myrto Uzuni, compareció ante los medios de comunicación por primera vez para lanzar un mensaje de optimismo a la afición sobre el posible ascenso a Primera División. El Pichichi de la categoría indicó que “pensamos en ascender de manera directa. Tenemos un gran entrenador y no se nos pasa otra cosa por la cabeza que no sea el ascenso directo”.

Para el internacional albanés el cuadro rojiblanco va a “‘matar’ a los otros equipos en estas cuatro finales” pero para ello, “debemos aprender de lo que pasó ante el Eibar”. Un choque que para el ‘11’ rojiblanco “no fue fácil porque es un equipo que defiende muy bien, por eso está primero pero estamos bien, tenemos margen de mejora y queremos ganar siempre”.

La afición

Uzuni, uno de los ídolos de la afición, no se olvidó de los seguidores granadinos. En ese sentido, manifestó que “la afición del Granada CF es increíble, es la mejor con la que he jugado y no hemos perdido en casa gracias a ellos aunque seamos nosotros los que jugamos”. En concreto, destacó el sacrificio que van a hacer esta próxima jornada con el desplazamiento a Vitoria: “Viajar durante 20 horas en autobús para nosotros es muy importante y estoy feliz de que hagan ese esfuerzo”.

A nivel personal, declaró que “en Granada me siento como en casa. La gente me quiere y es una ciudad que me ha dado la oportunidad de jugar en LaLiga, que era mi sueño. Me abrieron las puerta y siempre valoro a las personas que me ayudan en mi vida, por lo que lo único que pienso es en defender la camiseta del Granada CF porque esta ciudad lo merece todo”.

Fuera de casa

Pese a ser el máximo goleador de la categoría, gran parte de sus goles llegaron en casa y no tanto a domicilio. Cuestionado por la racha que lleva sin marcar fuera de casa no dudó en señalar que “no estoy nervioso por no marcar. Quedan cuatro partidos y estamos a dos puntos del primero. Sé de mi capacidad, mentalidad y calidad y voy a marcar en los próximos partidos”. Y es que tiene claro que “siempre estoy bien. Tengo las cosas claras, trabajo mucho y estoy al 100% para ayudar al Granada CF a ganar en estas cuatro finales que nos quedan, pero el fútbol no siempre va como queremos”.

En cuanto al rendimiento de los rojiblancos lejos de Los Cármenes reconoció que “no sabemos que nos pasó hasta la victoria en Villarreal. Luego ganamos en Burgos y Albacete pero para subir a Primera se necesita ganar fuera de casa pero siempre teniendo la cabeza fría y saber manejar la presión pero creo que vamos a subir”. Y lo argumentó por “el increíble apoyo que tenemos y el gran vestuario que tenemos. La gente aquí vive por y para el fútbol y para mi eso significa mucho”.

Paco López

Sobre Paco López dijo que “es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera, es una gran persona y un fenomenal técnico además de tener claras las cosas”. Y sobre Shon Weissman, indicó que “nos conocemos y nos llevamos muy bien pero tengo una buena relación con todos los compañeros”. Dos jugadores que, en caso de no ascender de manera directa podrían perderse el play off. Preguntado por ello, no quiso entrar mucho en el asunto porque “en este momento no pienso en la Selección, solo en el Granada CF”. En cualquier caso, fue tajante y afirmó que “vamos a ascender de manera directa y no vamos a jugar el play off”, pero en caso de tener que hacerlo, dejó una puerta abierta y matizó que “miraremos la mejor solución para el club y la Selección de Albania”. Por último, sobre Pichichi dijo que “quiero más siempre”.