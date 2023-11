Paco López: "Voy a seguir remando para que el Granada se quede un año más en Primera División"

Paco López no quiso entrar en demasiados detalles respecto a lo sucedido ante el Arosa que puede dejar fuera a su equipo fuera de la Copa del Rey por alineación indebida. El técnico del Granada CF, en la rueda de prensa previa al choque ante el Valencia CF, declaró que “me enteré de la situación después del partido, antes de ir a la rueda de prensa”. Eso sí, reconoció que “sigo cabreado y muy enfadado porque lo que estaba en nuestra mano, que era ganar, lo hicimos pese a las condiciones del campo”. El de Silla declaró que “cumplimos y los jugadores se vaciaron y ahí terminó nuestra responsabilidad. Ahora habrá que esperar”.

Cuestionado por el estado de su plantilla, manifestó que “tenemos máxima ilusión pero los futbolistas tienen ese punto de rabia que nos viene bien de cara al partido ante el Valencia”. Sin embargo, quiso ser positivo y afirmó que “me gusta la gente positiva, la que aporta cosas y tira hacia adelante y empuja. Siempre les digo a mis jugadores que hay personas que suman y otras que restan y me quedo con las que suman tanto dentro como fuera”. Eso hizo que fuera contundente al señalar que “voy a seguir remando para que este equipo se quede un año más en Primera División y todo lo que resta no me interesa. Hay que tener actitud positiva ante las dificultades, que hemos tenido y muchas, y no me voy a rendir al igual que los que están conmigo”.

La Copa

Y es que el míster de Silla considera que “estamos con confianza en que las cosas tienen y van a salir porque el equipo y los jugadores lo merecen”, pese a ser consciente que “estamos pagando en exceso los errores”. Sobre el partido de Copa, matizó que “vino bien para los que no estaban jugando. La idea era que tuvieran minutos y en ese sentido sacamos aspectos positivos del partido ante el Arosa. Vino bien para ver cómo están los jugadores que menos juegan para contar con minutos en la liga”.

El rival

En cuanto al Valencia, señaló que “está jugando con una soltura y confianza que se la han dado los resultados. Es un equipo mezcla de experiencia y jóvenes, muy vertical, con gente muy rápida arriba y que busca la portería rival”. Por último, sobre su relación con Matteo Tognozzi, el nuevo director deportivo, dijo que “tenemos una comunicación constante. Los días que lleva aquí está todo el día con nosotros y hablamos antes y después de cada entrenamiento”.