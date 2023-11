Rubén Baraja: "El Granada es peligroso tras pérdida y cuenta con individualidades de nivel"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, advirtió antes de recibir este domingo en la Liga al Granada CF que en ese choque deben estar especialmente concentrados cuando tengan la posesión, porque el equipo rojiblanco crea su mayor peligro cuando recupera el balón.

“Hemos de estar muy atentos, sobre todo, cuando tengamos el balón porque en la pérdida es donde realmente ellos son peligrosos, no les hemos de permitir contras”, advirtió en una rueda de prensa. “Es un rival muy peligroso, le hacen goles pero también hace muchos y hemos de saber jugar estos partidos, ante este tipo de rival que buscará los espacios ante nuestras pérdidas. Hemos de tener mucho control y mucho orden”, completó.

Baraja resaltó las “individualidades de mucho nivel” que tiene el Granada CF en ataque y dijo que su equipo en Mestalla debe saber “dominar y manejar el tiempo” pero pidió ayuda de la grada. “Será un partido complicado, difícil y nuestra gente debe saberlo”, destacó. “Va a ser difícil, como todos, y sabemos cómo tenemos que afrontarlo. No nos preocupa nada más que hacer un buen partido y hacer lo que hemos preparado en el tiempo en el que hemos podido trabajar. Las cuentas de dónde estábamos el año pasado o los partidos que llevan sin ganar no me preocupan”, señaló.

Baraja no quiso dar pistas sobre la evolución de los jugadores lesionados. “Alguno está en el tramo final y si no es para este igual para el siguiente partido sí puede estar. Es importante recuperar a cuatro o cinco jugadores que son fondo de armario y nos darían opciones”, apuntó. De hecho, ni siquiera descartó que pueda jugar Hugo Duro con su esguince de clavícula y dijo que tanto él como Roman Yaremchuk o el extremo Diego López podrían jugar en ese puesto de ‘nueve’. “El problema de Hugo es aguantar el dolor, si lo puede soportar puede estar más cerca de jugar. Las ganas de estar y de querer seguir ayudando son importantes y hay veces que son definitivas”, deslizó Baraja.