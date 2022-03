El Granada CF quiere aprovechar la resaca del Valencia para asaltar Mestalla

Si el fútbol se midiera por el estado de ánimo de los equipos que se enfrentan, la cita que tiene el Granada CF este sábado en Valencia tendría un claro favorito. Los rojiblancos, que está pasando por el peor tramo de la temporada, no gozarían opción alguna en la cita en Mestalla según ese criterio. Los de Bordalás, que no es que estén haciendo un temporadón, se acaban de clasificar para la final de la Copa del Rey y tienen los ánimos por las nubes. Todo lo contrario que el conjunto de Robert Moreno, que no gana desde el pasado 22 diciembre tras imponerse al Atlético de Madrid. Nada menos que 73 días sin lograr un triunfo.

Además, las estadísticas reflejan una realidad y es que el nonagenario club no conoce la victoria en el estadio valencianista en sus enfrentamientos en Primera División. Seguramente, el más pesimista de la ciudad, que los hay y muchos, según esos datos no encendería la televisión para ver a su equipo. Pero el fútbol es indescifrable y en en él influyen muchos aspectos, ya no sólo mentales sino ambientales, de calidad, acierto o de saber aprovechar un determinando momento que puede cambiar un duelo en uno u otro sentido.

Favorito

Es evidente que el Valencia es favorito. Pero algún día se tiene que acabar la mala racha y Mestalla es un buen lugar para que así suceda. Si los de Robert Moreno lograrán la victoria, darían un gran paso sobre todo a nivel de confianza. Afrontar las tres próximas citas ante Elche, Alavés y Rayo Vallecano, dos de ellas en Los Cármenes y con 28 puntos, daría mucha tranquilidad.

No obstante, todo es pura teoría. La necesidad por alejarse del peligro a veces provoca malas pasadas y eso es lo que quieren evitar los granadinistas, cuyo once inicial vuelve a ser un misterio. Además, el técnico catalán, en caso de perder, podría ver peligrar su puesto. Su crédito comienza a agotarse fruto de los malos resultados y las malas sensaciones que ha ofrecido su equipo en las últimas jornadas.

Una semana más, adivinar el once inicial será harto complicado. Ha puesto en liza 26 alineaciones diferentes en las 26 jornadas que se llevan disputadas y ante los de Bordalás volverá a ocurrir al no poder contar con Domingos Duarte, expulsado ante el Cádiz con roja directa. Tampoco estarán Arias, Sergio Escudero y Gonalons. Lo normal es que la zaga esté compuesta por Quini, Germán, Torrente y Carlos Neva. La única duda es Germán, que no está en un buen momento, y que podría ser suplido por Víctor Díaz.

En la medular, el acompañante de Milla será el que determine la ambición del técnico. Petrovic, Montoro e Isma Ruiz pelean por un puesto, con más opciones para el centrocampista serbio, que podría ser titular por primera vez desde su llegada. Las bandas se las disputarán Puertas, Marchís y Uzuni. Aunque todo podría cambiar si sale del once Álex Collado para actuar con dos puntas. Hasta Arezo, que lleva dos duelos sin jugar, podría tener su oportunidad.

El sistema

Queda por ver qué sistema de juego pondrá el exseleccionador en liza. Si cuatro atrás o tres centrales, algo menos probable y más tras no poder contar con Duarte. El sistema defensivo ante el Cádiz al menos dejó la portería a cero tras seis jornadas sin hacerlo pero costó mucho llegar al arco rival. Ya no sólo por jugar con uno menos durante más de 60 minutos sino porque en la primera media hora del encuentro ante los cadistas las llegadas al área rival fueron escasas.

Enfrente, Bordalás necesita frenar la euforia instalada en tierras valencianas tras lograr el pase a la final de Copa. Los che accederían a Europa de ganarla, pero quieren pelear por la clasificación europea desde la Liga y para ello deben remontar en el tramo final de la competición para lograrlo. El conjunto valencianista es ahora noveno y está a ocho puntos del séptimo, que es la Real Sociedad y que en principio sería el último clasificado.

El técnico alicantino no podrá contar con los lesionados José Luis Gayà, Jasper Cillessen y Thierry Correia, que se unen a las de los sancionados Omar Alderete e Ilaix Moriba. Ello sopone que tendrá complicado dar continuidad a la defensa de cinco con la que ha jugado en los últimos partidos. Además, Gabriel Paulista tiene molestias. Incluso pidió el cambio ante el Rayo Vallecano el pasado miércoles para no seguir forzando tras haber jugado dos partidos seguidos en cuatro días tras casi cuatro meses lesionado, por lo que es seria duda.

Mala racha

Si el Granada CF ha sumado tres de los últimos 24 puntos posibles, el Valencia también llega a la cita con una gran necesidad de puntos después de sumar cinco puntos en ocho jornadas. No llegan, por tanto, ninguno de los dos contendientes en su mejor momento aunque el estado anímico no es el mismo. Pero en 90 minutos todo puede ocurrir. O eso, al menos, es a lo que se agarran los de Robert Moreno.